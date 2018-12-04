Футбол

«Спартак» сообщил о доказательствах ошибочного удаления Рассказова
РИА Новости
08:24

Спартак — Локомотив
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, 2 декабря
Москва, Стадион «Спартак»
Денис Глушаков
5′
14′
Игорь Денисов
Луис Адриано
38′
Фернандо
Артем Тимофеев
42′
45′
Ведран Чорлука
46′
Игорь Денисов
Дмитрий Баринов
58′
Дмитрий Баринов
Денис Глушаков
62′
62′
Ведран Чорлука
Мануэл Фернандеш
Лоренсо Мельгарехо
Александр Ломовицкий
66′
Николай Рассказов
67′
Софьян Ханни
Марко Петкович
73′
77′
Антон Миранчук
Эдер
79′
Джефферсон Фарфан
90′+2′
Соломон Кверквелия
Московский "Спартак" сделал официальное обращение в контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) и контрольно-квалификационную комиссию по судейству Российского футбольного союза (РФС) с просьбой пересмотреть и отменить красную карточку и дисквалификацию защитника команды Николая Рассказова, сообщается на официальном сайте "красно-белых".
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