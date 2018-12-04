Футбол

«Спартак» сообщил о доказательствах ошибочного удаления Рассказова
РИА Новости
08:24

Спартак — Локомотив
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, 2 декабря
Москва, Стадион «Спартак»
Денис Глушаков
5′
14′
Игорь Денисов
Луис Адриано
38′
Фернандо
Артем Тимофеев
42′
45′
Ведран Чорлука
46′
Игорь Денисов
Дмитрий Баринов
58′
Дмитрий Баринов
Денис Глушаков
62′
62′
Ведран Чорлука
Мануэл Фернандеш
Лоренсо Мельгарехо
Александр Ломовицкий
66′
Николай Рассказов
67′
Софьян Ханни
Марко Петкович
73′
77′
Антон Миранчук
Эдер
79′
Джефферсон Фарфан
90′+2′
Соломон Кверквелия
Московский "Спартак" сделал официальное обращение в контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) и контрольно-квалификационную комиссию по судейству Российского футбольного союза (РФС) с просьбой пересмотреть и отменить красную карточку и дисквалификацию защитника команды Николая Рассказова, сообщается на официальном сайте "красно-белых".
РИА Новости08:24

Подробнее о событии

КДК рассмотрит возможность отмены красной карточки защитника «Спартака» Рассказова

RT на русском08:29

«Спартак» сообщил о доказательствах ошибочного удаления Рассказова

РИА Новости08:24

«Спартак» обратился в КДК РФС с просьбой отменить красную карточку Рассказова

Sportbox.RU08:24

«Спартак» обратился в КДК РФС с просьбой отменить красную карточку Рассказова

Матч ТВ08:24

«Спартак» направил жалобу в КДК РФС в связи с удалением Рассказова (видео)

Советский спорт08:13

«Спартак» обжалует удаление Рассказова. Мяч попал в лицо, а не в руку

Sports.ru07:59

«Спартак» хочет отменить карточку Рассказова. Подробности

Спорт-Экспресс08:55
Показать все источники
Автоматически обработаны 7124 источника, обновлено в 09:04, Ашберн
Футбол

Модрич: рад, что кто-то обычный может выиграть «Золотой мяч»

Обновлено в 08:40
Футбол

РПЛ утвердило введение видеоповторов

Сегодня юридически утверждено общим собранием использование VAR.
Обновлено в 08:56
Футбол

Влашич третий раз подряд стал лучшим игроком месяца в составе ЦСКА

Полузащитник московского ЦСКА Никола Влашич признан лучшим игроком команды в ноябре.
Обновлено в 08:11
Футбол

Бериссо покинул пост главного тренера «Атлетика»

В последнем поединке "Атлетик" проиграл "Леванте" со счетом 0:3. Исполнять обязанности главного тренера "Атлетика" после отставки Бериссо будет тренер резервистов Гаиска Гаритано, который ранее работал с "Депортиво" и "Эйбаром".
Обновлено в 08:21
Футбол

Клопп оштрафован на 8 тысяч фунтов за празднование гола на поле

Футбольная ассоциация Англии вынесла решение по поводу поведения главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа на матче АПЛ с «Эвертоном» (1:0). Напомним, Клопп выбежал на поле после победного гола нападающего Дивока Ориги и начал обниматься с вратарем команды Алиссоном.
Обновлено в 08:53
Футбол

Матч «ПСЖ» – «Монпелье» перенесен на другую дату по просьбе полиции

Обновлено в 08:13
Футбол

ФИФА распределила 10 миллионов долларов между клубами РПЛ

Международная федерация футбола (ФИФА) распределит между российскими клубами 10,3 миллиона долларов от доходов за чемпионат мира-2018 пропорционально участию игроков этих клубов в турнире, сообщается в релизе ФИФА.
Обновлено в 08:57
Футбол

Эванс Кангва: «Игра с „Зенитом“ была принципиальная для меня»

Нападающий тульского «Арсенала» Эванс Кангва, оформивший дубль в матче с «Зенитом» (2:4), отметил принципиальность прошедшей встречи.
Обновлено в 06:30
Футбол

Аспиликуэта продлил контракт с «Челси» до 2022 года

29-летний футболист подписал новое соглашение сроком до лета 2022 года. Аспиликуэта выступает за «Челси» с 2012 года.
Обновлено в 07:29
Футбол

Тарпищев раскритиковал Кафельникова из-за травли Глушакова

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал поведение вице-президента организации Евгения Кафельникова.
Обновлено в 07:57
Футбол

Черышев восстановился после травмы и вернулся в основу «Валенсии»

Обновлено в 08:51
Футбол

Четыре футболиста «Енисея» не сыграют с ЦСКА из-за травм

Обновлено в 03:59
Футбол

Аллегри признан лучшим тренером года в Серии А

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри признан лучшим тренером года в итальянской Серии А. Об этом сообщает Football Italia.
Обновлено в 03:46
Футбол

Главный тренер ФК «Урожай» Евгений Калешин покинул пост

Обновлено в 08:08
Футбол

Футболисты «Ренна» устроили пьяную вечеринку перед матчем в Лиге Европы

Перед игрой Лиги Европы с «Яблонцем» футболисты «Ренна» устроили вечеринку в гостинице.
Обновлено в 07:59
ещё по теме
Спартак
Спортивный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «Спартак - народная команда».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное