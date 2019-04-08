Футбол

«Спартак» сообщил, что Селихов пропустит четыре неделиSoccer.ru 10:26

Голкипер Александр Селихов, сломавший палец руки в ходе дерби с ЦСКА, сегодня был успешно прооперирован. На то, чтобы вернуться к полноценным тренировкам, вратарю понадобится четыре недели - больше, чем ожидалось изначально.
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Селихов перенёс операцию и выбыл из строя на четыре недели

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Московский Комсомолецвчера в 08:42

Вратарь «Спартака» Селихов пропустит как минимум четыре недели из-за травмы

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Как сообщили в пресс-службе УФСБ по Москве и Московской области, совместная операция, в ходе которой был задержан гражданин Украины Игорь Пирожок, проводилась 9 апреля сотрудниками МВД РФ и ФСБ РФ.
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Как отмечается, в беседе со шведским премьером Путин назвал бизнесменов страны друзьями России, однако переводчик заменил это слово на более нейтральное.
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Японский бренд Mitsubishi Motors представит на Шанхайском автосалоне ряд новинок, среди которых будет выделяться кросс-концепт.
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