«Спартак» сообщил, что Селихов пропустит четыре неделиSoccer.ru 10:26

Голкипер Александр Селихов, сломавший палец руки в ходе дерби с ЦСКА, сегодня был успешно прооперирован. На то, чтобы вернуться к полноценным тренировкам, вратарю понадобится четыре недели - больше, чем ожидалось изначально.

«Спартак» сообщил, что Селихов пропустит четыре недели

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