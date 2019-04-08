Футбол
«Спартак» сообщил, что Селихов пропустит четыре неделиSoccer.ru 10:26
Голкипер Александр Селихов, сломавший палец руки в ходе дерби с ЦСКА, сегодня был успешно прооперирован. На то, чтобы вернуться к полноценным тренировкам, вратарю понадобится четыре недели - больше, чем ожидалось изначально.
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Как «Тоттенхэм» обыграл «Манчестер Сити» в четвертьфинале ЛЧ
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СМИ сообщили о вооруженном ограблении самолета в аэропорту в Тиране
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Популярная российская певица, участница поп-группы «Фабрика» Саша Савельева опубликовала на своей страничке в Instagram первое фото со своим малышом.
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Криминального авторитета Таро арестовали после освобождения из колонии
Криминального авторитета Тариэла Мулухова (Ониани) по прозвищу Таро, освободившегося из колонии ранее 9 апреля, арестовали на 40 дней.
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Японский бренд Mitsubishi Motors представит на Шанхайском автосалоне ряд новинок, среди которых будет выделяться кросс-концепт.
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США хотят, чтобы МВФ начал оказывать помощь оппозиции Венесуэлы
Соединенные Штаты ведут переговоры с Международным валютным фондом (МВФ) с тем, чтобы он начал оказывать финансовую помощь лидеру венесуэльской оппозиции Хуану Гуайдо.
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В Кремле прокомментировали доклад о хищениях в «Роскосмосе»
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Происшествия
Видео: в Воронеже Mercedes специально сбил курсанта
Предметом расследование стало ДТП, произошедшее 1 апреля днем на улице Краснознаменной у института МЧС.
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Армия и оружие
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Индийские власти подтвердили намерение приобрести у России 464 танка Т-90МС на сумму $1,93 млрд.
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Театры
Сухорукова выписали из больницы
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Армия и оружие
Японский истребитель F-35 пропал с радаров над Тихим океаном
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Общество
Кирилл Серебренников вышел на поклон с артистами «Гоголь-центра»
Художественный руководитель «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников вышел на поклон с артистами после спектакля «Мертвые души» в постановке режиссера.
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Происшествия
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Бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова перевели из карантина в двухместную камеру СИЗО «Лефортово», где есть всё необходимое.
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Политика
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Политика
Ветеранам Великой Отечественной войны могут повысить пенсии
Госдума на этой неделе планирует рассмотреть в трёх чтениях законопроект о повышении пенсии для участников Великой Отечественной войны до 100% должностного оклада военнослужащих.
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