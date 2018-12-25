Футбол
«Спартак» сообщил Р. Ерёменко, что больше на него не рассчитывает
«Спартак» сообщил Р. Ерёменко, что больше на него не рассчитываетЧемпионат13:30
«Чемпионат» еще три недели назад сообщил о том, что красно-белые не заинтересованы в продолжении сотрудничества с Ерёменко. Окончательное решение о расставании с 31-летним футболистом было принято на недавнем совете директоров клуба. По нашим сведениям, это связано с медицинским состоянием финна.
Чемпионат13:30
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с чего всё началось
Как стало известно «Чемпионату», руководство «Спартака» официально уведомило полузащитника Романа Ерёменко и его представителей, что московский клуб больше не рассчитывает на игрока.Чемпионат13:30
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