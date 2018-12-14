Футбол

«Спартак» согласовал трансфер защитника «Флуминенсе» Айртона
Sports.ru
08:01

Защитник «Флуминенсе» Айртон продолжит карьеру в «Спартаке». Московский клуб согласовал условия трансфера 21-летнего футболиста, в ближайшее время сделка будет оформлена. Ранее сообщалось, что «Спартак» заплатит за бразильца около семи миллионов евро.
Sports.ru08:01
с чего всё началось

«Спартак» согласовал с «Флуминенсе» трансфер Айртона

По информации «Чемпионата», красно-белые согласовали с бразильским клубом условия сделки, и в скором времени Айртон должен официально стать футболистом «Спартака». Айртон Лукас в завершившемся сезоне чемпионата Бразилии принял участие в 28 матчах, в которых не отметился результативными действиями.
Чемпионат07:42

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СМИ: «Спартак» согласовал трансфер защитника «Флуминенсе» Айртона

Матч ТВ10:51

СМИ: «Спартак» согласовал трансфер бразильского защитника Айртона

RT на русском08:35

СМИ: «Спартак» согласовал трансфер Айртона

Советский спорт08:27

«Спартак» договорился по трансферу бразильца

Газета.Ru08:14

«Спартак» согласовал с «Флуминенсе» трансфер Айртона

Чемпионат07:42

«Спартак» согласовал с «Флуминенсе» трансфер 21-летнего защитника Айртона

Sport24.ru09:43

«Спартак» согласовал трансфер защитника «Флуминенсе» Айртона

Sports.ru08:01
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