Футбол

«Спартак» согласовал трансфер нападающего «Марселя» Н’ЖиеRuNews24.ru 11:39

По информации источника, условия перехода 25-летнего футболиста согласованы между всеми тремя сторонами – двумя клубами и самим игроком. Трансфер камерунца обойдется красно-белым в 6 млн евро, сообщает в Twitter Total-Football.
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Источник: «Спартак» согласовал трансфер форварда «Марселя»

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«Спартак» согласовал трансфер форварда «Марселя»

Евро-футбол.ру10:18

Источник: «Спартак» согласовал трансфер форварда «Марселя»

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Источник: «Спартак» согласовал трансфер форварда «Марселя» Нжи

Спорт-Экспресс09:20
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