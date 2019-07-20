Футбол
«Спартак» согласовал трансфер нападающего «Марселя» Н’ЖиеRuNews24.ru 11:39
По информации источника, условия перехода 25-летнего футболиста согласованы между всеми тремя сторонами – двумя клубами и самим игроком. Трансфер камерунца обойдется красно-белым в 6 млн евро, сообщает в Twitter Total-Football.
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