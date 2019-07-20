Футбол

«Спартак» согласовал трансфер форварда «Марселя»Евро-футбол.ру 10:18

Нападающий "Марселя" Клинтон Н'Джие близок к переезду в чемпионат России, информирует Total-Football. Новым местом работы 25-летнего камерунца станет московский "Спартак".
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«Спартак» близок к подписанию нападающего «Марселя» Н’Жие

Sport24.ru09:48

«Спартак» договорился с нападающим сборной Камеруна

Sport.ru10:59

Источник: «Спартак» согласовал трансфер форварда «Марселя» Нжи

Спорт-Экспресс09:20

Источник: «Спартак» согласовал трансфер форварда «Марселя»

Sportbox.RU10:24

«Спартак» согласовал трансфер форварда «Марселя»

Евро-футбол.ру10:18

«Спартак» согласовал трансфер форварда «Марселя» Н’Жье за € 6 млн

Чемпионат09:57

Источник: «Спартак» согласовал трансфер форварда «Марселя»

Матч ТВ10:24
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 16:42, Вашингтон
Кино

Netflix представил трейлер сериала «Ведьмак»

Обновлено в 16:35
Политика

КСИР опубликовал видео задержания британского танкера

Корпус стражей исламской революции в субботу (КСИР), 20 июля, опубликовал видео задержания танкера под флагом Великобритании.
Обновлено в 12:23
Недвижимость

В России собираются субсидировать первый взнос по ипотеке

Кабмину поручено подготовить предложение по предоставлению гражданам субсидий для оплаты первоначального ипотечного взноса или же компенсации текущей процентной ставки.
Обновлено вчера в 00:06
Экономика

Эксперты: в России может появиться социальное арендное жилье

Речь идет об институте социального арендного жилья, оператором которого будет являться государство, предполагают эксперты.
Обновлено вчера в 12:16
Общество

Наивысший уровень опасности объявлен в Японии из-за ливней

Под влиянием тайфуна Данас на юго-запад Японии обрушились ливни. Для ряда районов префектуры Нагасаки объявлен наивысший уровень опасности.
Обновлено в 00:31
Футбол

Сергей Хусаинов: «За одинаковые фолы судья ставит пенальти в ворота „Ростова“ и не ставит в ворота „Спартака“»

Защитник нарушал правила, играл не в мяч. Но ведь нужно было ставить 11-метровый и в ворота "Спартака", – сказал Хусаинов.
Обновлено в 15:12
Футбол

Гризманн заявил, что плакал от радости после перехода в «Барселону»

Французский нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн рассказал об эмоциях после перехода в новый клуб.
Обновлено в 15:59
Недвижимость

Квартиры наполнились арендаторами

Заместитель директора департамента аренды квартир «Инком-недвижимость» Оксана Полякова поясняет, что в Москве средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры сейчас 37 тыс. руб. в месяц.
Обновлено в 12:44
Спорт

Сидорова победила на этапе «Бриллиантовой лиги» в Лондоне

Россиянка Анжелика Сидорова выиграла соревнования в прыжках с шестом на десятом этапе Бриллиантовой лиги в Лондоне.
Обновлено в 11:42
Политика

На певицу Анастасию Приходько совершено нападение в Виннице

Украинская певица, кандидат в депутаты Верховной рады Анастасия Приходько заявила, что на нее напали во время концерта в Виннице.
Обновлено в 07:58
Происшествия

Россиянку похитили и два дня насиловали в Барселоне

Обновлено в 08:16
Происшествия

Киев обстрелял Донбасс за несколько часов до перемирия

Украинские военные обстреляли жилые дома в Первомайске на территории самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) за несколько часов до наступления бессрочного перемирия.
Обновлено в 14:45
Происшествия

Появилась новая версия гибели туристов на перевале Дятлова

Новую версию гибели группы Игоря Дятлова выдвинул житель Нижнего Тагила Василий Мехоношин, ссылаясь на опыт друзей-альпинистов.
Обновлено в 05:51
Происшествия

На железной дороге на Ямале сошли с рельсов 13 вагонов

При ЧП на участке железной дороги Собь-Харп в Ямало-Ненецком автономном округе сошли с рельсов 13 вагонов грузового поезда, причины случившегося выяснит комиссия, сообщили в пресс-службе Северной железной дороги (СЖД).
Обновлено в 06:14
Общество

Битва тортов и фестиваль японской культуры собрали 78 тысяч человек

Проходящие в субботу в московском парке Горького мероприятия собрали около 78 тысяч человек - люди пришли на фестиваль японской культуры J-FEST Summer и VIII Международный фестиваль садов и цветов Moscow Flower Show - 2019, а также на битву тортов, лекции, музыкальный концерт и другие активности.
Обновлено в 08:26
Футбол

Россия разгромила Эстонию в квалификации ЧМ по пляжному футболу

Обновлено в 15:40
Здоровье

Сколько в граммах: специалисты объяснили, почему взвешиваться каждый день бессмысленно

Непременной частью похудения нередко является регулярное взвешивание – надо же успеть вовремя закусить смузи из сельдерея пирожком, если процесс выйдет из-под контроля.
Обновлено в 10:56
Футбол

ЦСКА обыграл «Оренбург», Влашич отметился голом

Обновлено в 13:54
Политика

В Москве прошел митинг за допуск оппозиционеров на выборы в Мосгордуму

Обновлено в 09:15
Армия и оружие

The Times узнала о кризисе в НАТО из-за покупки Турцией С-400

Издание напоминает, отношения между Вашингтоном и Анкарой еще сильнее испортились после того, как администрация Дональда Трампа официально отменила продажу истребителей F-35 в ответ на решение президента Турции Реджепа Эрдогана купить российские С-400, несовместимые с вооружением НАТО.
Обновлено в 14:30
Музыка

Вокалист Lumen: Мечты исполняются регулярно

Музыкант ответил на вопрос, сбылись ли в этом году его мечты, что умеет радоваться мелочам.
Обновлено в 13:08
Общество

На месте бывшего СИЗО «Кресты» в Петербурге может появиться арт-объект

Обновлено в 15:39
Общество

Противники ЛГБТ в Грузии устроили застолье во время сбора подписей

Противники ЛГБТ во время своей акции организовали большое застолье и угощали всех, кто согласился расписаться под их петицией.
Обновлено в 14:56
Музыка

Сергей Шнуров вернется в шоу «Голос»

Обновлено в 16:00
Игры

Джефф Каплан попытался анонсировать нового героя Overwatch

В очередном отчёте разработчиков, который выпустили 11 июля, Каплан сообщил, что новый герой прибудет в Overwatch поэже, чем ожидалось.
Обновлено в 14:53
Политика

Посол Украины заявил о подрыве в Киеве доверия к Германии

Доверие многих украинцев к Германии подорвано в связи с восстановлением полномочий делегатов из России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), заявил посол Украины в ФРГ Андрей Мельник в интервью немецкой газете Die Welt.
Обновлено в 15:07
Здоровье

Диетолог рассказала о последствиях отказа от сахара

Диетолог Саманта Куган, научный сотрудник Университета Невады, рассказала о последствиях такого решения.
Обновлено вчера в 10:20
Шоу-бизнес

Экс-супруг Ани Лорак отдохнул в клубе с незнакомкой

Вчера экс-супруга украинской звезды застали в объятиях эффектной брюнетки. Мурата Налчаджиоглу подозревают в новом романе.
Обновлено в 10:00
Футбол

«Авангард» и «Краснодар-2» набрали первые очки в сезоне

Обновлено в 12:56
Общество

Блогер Давидыч сделал 1200 приседаний из-за интервью Дудю

Обновлено в 12:32
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