Футбол
«Спартак» согласовал с АЗ переход ТилаГазета.Ru вчера в 21:45
Московский "Спартак" договорился с нидерландским клубом АЗ о переходе полузащитника Гуса Тила, сообщает azfanpage.nl. По информации источника, хавбек провел последний матч за клуб, он сыграл в ответной встрече второго квалификационного раунда Лиги Европы.
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«Спартак» договорился с АЗ о переходе Тила. Сумма трансфера составит более €15 млн
Sport24.ruвчера в 17:00
Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено вчера в 23:51, Ашберн
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