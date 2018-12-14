Футбол

«Спартак» согласовал переход защитника «Флуминенсе» Лукаса
Вести.Ru
08:51

Московский "Спартак" согласовал условия сделки по приобретению 21-летнего защитника бразильского футбольного клуба "Флуминенсе" Айртона Лукаса. В 2016 году он провел три матча за молодежную сборную Бразилии.
Вести.Ru08:51
с чего всё началось

«Спартак» согласовал с «Флуминенсе» трансфер Айртона

По информации «Чемпионата», красно-белые согласовали с бразильским клубом условия сделки, и в скором времени Айртон должен официально стать футболистом «Спартака». Айртон Лукас в завершившемся сезоне чемпионата Бразилии принял участие в 28 матчах, в которых не отметился результативными действиями.
Чемпионат07:42

Подробнее о событии

СМИ: «Спартак» согласовал трансфер защитника «Флуминенсе» Айртона

Матч ТВ10:51

СМИ: «Спартак» согласовал трансфер бразильского защитника Айртона

RT на русском08:35

СМИ: «Спартак» согласовал трансфер Айртона

Советский спорт08:27

«Спартак» договорился по трансферу бразильца

Газета.Ru08:14

«Спартак» согласовал с «Флуминенсе» трансфер Айртона

Чемпионат07:42

«Спартак» согласовал с «Флуминенсе» трансфер 21-летнего защитника Айртона

Sport24.ru09:43

«Спартак» согласовал трансфер защитника «Флуминенсе» Айртона

Sports.ru08:01
Показать все источники
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 12:39, Ашберн
Футбол

УЕФА оштрафовал ЦСКА на 13 тысяч евро из-за поведения болельщиков

Московский ЦСКА будет оштрафован по итогам домашнего матча группового этапа Лиги чемпионов против «Виктории».
Обновлено в 11:24
Футбол

Роналду пропустит один из ближайших матчей «Ювентуса»

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри сообщил, что нападающий Криштиану Роналду пропустит один из ближайших матчей чемпионата Италии.
Обновлено в 11:53
Футбол

Черышев не хочет играть в Российской Премьер-лиге

Клубу не удалось выйти в 1/8 Лиги чемпионов — весной команда Черышева будет играть в плей-офф Лиги Европы.
Обновлено в 11:52
Футбол

ЦСКА после победы над «Реалом» ушел в отпуск

Напомним, в последнем матче команда Виктора Гончаренко на выезде обыграла мадридский «Реал» (3:0) в заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов, однако не смогла пробиться в еврокубковую весну.
Обновлено в 08:42
Футбол

Определились возможные соперники «Зенита» и «Краснодара» в плей-офф ЛЕ

Команды продолжат борьбу в плей-офф Лиги Европы. Жеребьевка 1/16 финала турнира пройдет 17 декабря в швейцарском Ньоне.
Обновлено в 06:00
Футбол

Сборная России начнет отборочный турнир Евро-2020 в Брюсселе и Астане

Первые домашние матчи отборочного турнира чемпионата Европы — 2020 сборная России сыграет летом следующего года.
Обновлено в 11:38
Футбол

Ван Дейк: «„Ливерпуль“ не боится „Манчестер Юнайтед“»

Защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк поделился ожиданиями от матча 17-го тура АПЛ против "Манчестер Юнайтед".
Обновлено в 11:58
Футбол

«Манчестер Сити» не собирается покупать новых футболистов зимой

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что клуб не планирует никого покупать этой зимой.
Обновлено в 09:25
Футбол

Ройс признан лучшим игроком бундеслиги в ноябре

Напомним, что в ноябре 29-летний форвард записал на свой счет три забитых мяча и одну результативную передачу в трех встречах чемпионата Германии.
Обновлено в 11:30
Футбол

Аршавин может получить административную должность в «Зените»

Обновлено в 06:57
Футбол

Рауль Рианчо: «Будущее „Спартака“ не связано с Глушаковым»

"Спартак" находится в переходном периоде от одного поколения игроков к другому.
Обновлено в 08:30
Футбол

Сергей Семак прокомментировал поражение «Зенита» от «Славии»

Главный тренер петербургской футбольной команды "Зенит" рассказал о причинах поражения от "Славии".
Обновлено вчера в 23:04
Футбол

«Балтика» ведет переговоры по расторжению контракта с Ледяховым

Генеральный директор «Балтики» Тажутдин Качукаев рассказал, что клуб планирует расторгнуть контракт с главным тренером команды Игорем Ледяховым.
Обновлено в 05:54
Футбол

Унаи Эмери: «Озил и Рэмси могут сыграть против „Саутгемптона“»

Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери рассказал о форме Месута Озила и Аарона Рэмси в преддверии матча чемпионата Англии против «Саутгемптона».
Обновлено в 11:20
Футбол

Анри: «„Монако“ в Лионе будет драться до последнего»

Главный тренер «Монако» Тьерри Анри поделился ожиданиями от предстоящего матча 18-го тура против «Лиона» в чемпионате Франции.
Обновлено в 12:09
ещё по теме
Спартак
Спортивный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «Спартак - народная команда».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное