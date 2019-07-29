Футбол

«Спартак» согласился продать Фернанду в КитайСпорт-Экспресс 14:55

"Бейцзин Гоань" предложил "Спартаку" 15 миллионов евро за приобретение 27-летнего полузащитника Фернанду. По нашим данным, красно-белые согласились с такими условиями и в самое ближайшее время хавбек уедет в Китай – трансферная кампания там, согласно данным ФИФА, завершится 31 июля.
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СМИ: «Спартак» согласился продать Фернандо в китайский клуб

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