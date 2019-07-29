Футбол
«Спартак» согласился продать Фернанду в КитайСпорт-Экспресс 14:55
"Бейцзин Гоань" предложил "Спартаку" 15 миллионов евро за приобретение 27-летнего полузащитника Фернанду. По нашим данным, красно-белые согласились с такими условиями и в самое ближайшее время хавбек уедет в Китай – трансферная кампания там, согласно данным ФИФА, завершится 31 июля.
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Автоматически обработаны 7263 источника, обновлено в 15:35, Вашингтон
Политика
У Зеленского назвали способ возвращения Крыма
Постоянный представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич назвал способ возвращения в состав Украины полуострова Крым.
Обновлено в 14:03
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ДТП с бывшим челябинским вице-губернатором: возбуждено уголовное дело
В Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту ДТП с участием бывшего вице-губернатора Андрея Косилова.
Обновлено в 14:27
Футбол
«Зенит» решил купить футболиста «Барселоны»
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев подтвердил переговоры с «Барселоной» о покупке Малкома, отметив, что диалог находится «в самой активной стадии».
Обновлено в 09:26
Политика
Порошенко покинул Украину вместе с семьей
Обновлено в 12:29
Хоккей
Василевский подписал новый контракт с «Тампой»
Обновлено в 10:03
Наука
В Швейцарии археологи обнаружили 6 каменных стел эпохи неолита
В Швейцарии археологи во время раскопок в городе Сион обнаружили 6 каменных стел, которые созданы в эпоху неолита приблизительно 4,5 лет назад.
Обновлено в 10:54
Происшествия
Алексей Навальный исключил, что его могли отравить полицейские
Лечащий врач Навального Анастасия Васильева не исключила, что недомогание могло быть вызвано каким-либо сильнодействующим химическим веществом.
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Политика
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В Крыму заявили, что регион уже адаптировался к имеющемуся собственному водному балансу Глава комитета ГС Крыма по межнациональным отношениям Юрий Гемпель считает, что украинские власти страдают "алогизмами", когда говорят, что на полуострове живут украинские граждане и при этом отказываются подавать воду в регион, передают "РИА Новости".
Обновлено в 07:57
Футбол
«Армавир» сыграл вничью со «Спартаком-2»
В последнем матче пятого тура ФНЛ Армавир дома поделил очки со Спартаком-2. Хозяева забили первыми на 20 минуте отличился Амур Калмыков.
Обновлено в 13:51
Футбол
Кокорин и Мамаев рассказали о приеме в колонии
Бывший форвард петербургского "Зенита" Александр Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев рассказали о том, как их приняли в колонии №4 в Белгородской области.
Обновлено в 12:03
Музыка
Владимир Путин поздравил Игоря Крутого с 65-летием
Президент России Владимир Путин поздравил с 65-летием композитора Игоря Крутого. Документ опубликован на сайте Кремля.
Обновлено в 13:35
Политика
В Совфеде оценили идею Киева создать канал для «борьбы за умы»
Ранее Тимошенко заявил о намерении властей Украины создать «всемирный русскоязычный телеканал» для «борьбы за умы украинцев» в Донбассе и Крыму и для борьбы «за умы россиян на территории России».
Обновлено в 13:02
Происшествия
Более 50 человек погибли во время драки двух банд в бразильской тюрьме
Не менее 52 человек погибли во время бунта в понедельник в тюрьме города Альтамира в штате Пара на севере Бразилии, сообщает Associated Press.
Обновлено в 15:13
Армия и оружие
В Арктике впервые развернули ракетный комплекс «Панцирь-С»
Основные силы СФ расположены на Кольском полуострове. Именно там был развернут ЗРПК «Панцирь-С».
Обновлено в 10:18
Политика
Путин поручил ФАС заняться ростом тарифов ЖКХ в регионах
Российский президент Владимир Путин распорядился, чтобы Федеральная антимонопольная служба (ФАС) уделила особое внимание увеличению тарифов в регионах, передает РИА "Новости".
Обновлено в 07:24
Армия и оружие
В Ливии уничтожили два украинских Ил-76
Обновлено 27 июля в 20:08
Политика
Эстонский министр призвал президента отозвать приглашение Путину
Министр культуры Эстонии Тынис Лукас призвал президента Керсти Кальюлайд отозвать приглашение президенту России Владимиру Путину.
Обновлено в 14:00
Шоу-бизнес
Галустян встретил другую и разводится с женой
39-летний Михаил Галустян разводится с 33-летней женой Викторией. Пока это лишь слухи, но ходят они очень упорно.
Обновлено в 11:11
Происшествия
Арестован фигурант дела о нападении на сотрудника ОМОНа на митинге
Участник несогласованного митинга в центре Москвы 27 июля Евгений Коваленко, которого подозревают в нападении на сотрудника ОМОНа, арестован до 27 сентября.
Обновлено в 12:38
Происшествия
Американский военный пытался провезти ракетную установку как сувенир
В багаже пассажира в аэропорту американского города Балтимор нашли ракетную установку, пишет в понедельник, 29 июля, ABC News.
Обновлено в 15:24
Экономика
Сбербанк и «Яндекс» дерутся «как кошка с собакой» за «Яндекс.Маркет»
Сбербанк и «Яндекс» не могут прийти к согласию в вопросах управления «Яндекс.Маркетом» В связи с разногласиями партнеры обсуждают возможные изменения в структуре капитала предприятия, которые дадут одной из сторон преимущественный контроль.
Обновлено в 11:58
Кино
«Однажды в Голливуде» стал самым успешным фильмом Тарантино
Фильм Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде" стал самым успешным по кассовым сборам фильмом режиссера. Об этом информирует журнал Variety.
Обновлено в 14:58
Транспорт
Движение на МЦД запустят в ноябре
Обновлено в 13:24
Футбол
СМИ узнали об отказе Лорана Блана возглавить «Зенит»
Французский наставник Лоран Блан отказался стать главным тренером «Зенита», сообщает France Football.
Обновлено в 14:49
Армия и оружие
Стрельбу в спецназовцев ФСБ в упор сняли на видео
Telegram-канал «Военный Осведомитель» уточняет, что в испытаниях приняли участие сотрудники спецназа управления ФСБ одного из регионов России.
Обновлено в 11:41
Шоу-бизнес
Юрий Назаров признался, что жил на две семьи
Актер успешно жил на две семьи и старался никогда не терять совесть, хотя было это порой очень непросто и даже сложно.
Обновлено в 12:05