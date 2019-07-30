Футбол
«Спартак» согласился продать Фернандо в китайский клубРоссийская газета 01:08
Бразильский полузащитник "Спартака" Фернандо продолжит карьеру в китайском клубе "Бэйцзин Гоань", который заплатит за трансфер 15 миллионов евро. По данным издания "Спорт-Экспресс", "Спартак" принял решение расстаться с 27-летним полузащитником Фернандо.
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Автоматически обработаны 7263 источника, обновлено в 02:21, Вашингтон
Общество
Правительство утвердило список потенциально опасных пород собак
Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил список потенциально опасных пород собак, сообщается на сайте кабмина.
Обновлено в 00:51
Общество
В Госдуму направили предложение заблокировать BlaBlaCar
Общероссийское объединение пассажиров (ООП) предложило заблокировать на территории страны сайт поиска попутчиков BlaBlaCar за сотрудничество с нелегальными перевозчиками, пишет газета "Известия".
Обновлено вчера в 19:44
Политика
Порошенко с семьей покинул Украину
Обновлено вчера в 14:24
Общество
Дым от горящих лесов в Сибири сегодня может достигнуть Аляски
Всего лишь за сутки площадь лесных пожаров в Сибири выросла почти на 200 тысяч гектаров, а за неделю примерно на полтора миллиона, пишет газета "КоммерсантЪ".
Обновлено в 01:04
Хоккей
Василевский подписал новый контракт с «Тампой» на восемь лет
Обновлено вчера в 15:00
Экономика
Росстат зафиксировал рост бедности
Численность россиян с доходами ниже прожиточного минимума в I квартале 2019 г. увеличилась до 20,9 млн человек и достигла 14,3% населения, сообщается на сайте Росстата.
Обновлено вчера в 10:29
Политика
Однозначная позиция: у Зеленского высказались о подаче воды в Крым
До 2014 года Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал.
Обновлено вчера в 03:38
Культура
Российского дирижера Гергиева освистали в Германии
"Цайт" опубликовала разгромную рецензию. Гергиев дирижировал оперу Вагнера "Тангейзер". В мире Гергиева считают выдающимся дирижером.
Обновлено вчера в 13:52
Происшествия
Главный обвиняемый по делу о терактах 11 сентября согласился на сделку
11 сентября 2001 года в США произошел самый крупный теракт в современной истории.
Обновлено в 01:17
Политика
В Грузии начался митинг за улучшение отношений с Россией
Обновлено 28 июля в 12:22
Армия и оружие
Ракета «Союз» со спутником «Меридиан» стартовала с космодрома Плесецк
Обновлено в 02:04
Политика
На Украине умер советский разведчик Анатолий Баронин
Советский разведчик Анатолий Баронин скончался на Украине, сообщает украинская служба внешней разведки.
Обновлено вчера в 22:12
Политика
На Украине сравнили Киев и Москву
Украинский политолог Андрей Ермолаев назвал Москву более подходящим под определение «европейской столицы» городом, чем Киев.
Обновлено вчера в 22:23
Экономика
Financial Times восхитилась российской системой налогообложения
Журналист Financial Times Крис Джайлс восхитился российской системой налогообложения и технологиями, которыми пользуется Федеральная налоговая служба.
Обновлено вчера в 10:57
Политика
Украине предсказали возможное исчезновение в ближайшие годы
Украина может исчезнуть как страна в ближайшие несколько лет из-за экспериментов в различных сферах.
Обновлено в 00:42
Музыка
Певицу Кэти Перри признали виновной в плагиате
Жюри присяжных федерального суда в Калифорнии признал знаменитую певицу Кэти Перри виновной в нарушении авторских прав.
Обновлено в 01:24
Политика
Итоги следствия по делу об убийстве трех россиян в ЦАР пояснил эксперт
Версия преступной халатности Ходорковского Власти Центральноафриканской Республики (ЦАР) передали журналистам официальное коммюнике о результатах следственных действий по делу об убийстве трех россиян.
Обновлено вчера в 12:43
Общество
Уровень воды в реке Ия в Тулуне резко поднялся
Уровень воды в реке Ия в Тулуне, где наблюдается наиболее тяжелая ситуация в Иркутской области из-за паводков, поднялся выше 7,5 метра.
Обновлено 28 июля в 19:33
Общество
Ультраполярное вторжение принесло похолодание в Нижегородскую область
Специалисты назвали причину резкого похолодания температуры воздуха, которые отмечается в Европейской части России, в том числе в Нижегородской области с 29 июля.
Обновлено вчера в 06:01
Общество
В России вступил в силу упрощенный порядок сделок с недвижимостью
В России с 31 июля упрощен порядок сделок с недвижимостью для владельцев с долевым участием.
Обновлено в 01:00
Общество
Эксперты назвали основные признаки профессионального выгорания
Профессиональное выгорание проявляется прежде всего в эмоциональной истощённости, снижении общей работоспособности и негативном отношении к работе.
Обновлено в 01:59
Шоу-бизнес
Иван Ургант показал фотографии трех своих красавиц-дочерей
Телеведущий и шоумен Иван Ургант в понедельник, 29 июля, поделился в сети фотографиями трех своих красавиц-дочерей.
Обновлено вчера в 09:56
Происшествия
Неймар избежал суда по обвинению в изнасиловании
Обновлено в 00:06
Политика
Санкции против госдолга РФ попросили включить в оборонный бюджет США
Сенаторы Крис Ван Холлен и Марко Рубио обратились к руководству комитетов по делам вооруженных сил обеих палат конгресса с просьбой включить санкции в отношении суверенного долга РФ в проект оборонного бюджета.
Обновлено вчера в 22:07
Общество
Росконтроль назвал токсичную зубную пасту
Специалисты Росконтроля исследовали зубную пасту и определили, какая продукция является токсичной.
Обновлено вчера в 03:15
Происшествия
Более 50 человек погибли во время драки двух банд в бразильской тюрьме
Не менее 52 человек погибли во время бунта в понедельник в тюрьме города Альтамира в штате Пара на севере Бразилии, сообщает Associated Press.
Обновлено вчера в 15:13
Общество
Шторм «Эрик» усилился до урагана в Тихом океане
Шторм «Эрик» усилился до урагана в Тихом океане. Об этом сообщил Национальный центр США по предупреждению ураганов (NHC).
Обновлено в 00:59
Космос
Япония и Индия отправят совместную миссию на Луну в 2023 году
Япония и Индия планируют в сентябре 2023 года отправить совместную миссию на Луну, чтобы найти воду в кратерах в районе Южного полюса, сообщает газета «Иомиури».
Обновлено в 00:29
Авто
УАЗ раскрыл информацию о внедорожнике УАЗ «Патриот» с АКПП
Как отмечается, при движении по шоссе с постоянной скоростью 90 км/ч, расход топлива УАЗ «Патриот» с АКПП «автоматом» составит на 2 литра меньше, чем внедорожник с механической коробкой передач.
Обновлено вчера в 11:30