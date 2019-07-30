Футбол

«Спартак» согласился продать Фернандо в китайский клубРоссийская газета 01:08

Бразильский полузащитник "Спартака" Фернандо продолжит карьеру в китайском клубе "Бэйцзин Гоань", который заплатит за трансфер 15 миллионов евро. По данным издания "Спорт-Экспресс", "Спартак" принял решение расстаться с 27-летним полузащитником Фернандо.
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«Спартак» согласился продать Фернандо в Китай

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«Спартак» хочет выручить с продажи Фернандо 15 млн евро

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«Спартак» согласился продать Фернанду в Китай

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СМИ: футболист «Спартака» Фернандо может перейти в китайский «Бэйцзин Гоань»

ТАССвчера в 10:38
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Василевский подписал новый контракт с «Тампой» на восемь лет

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Росстат зафиксировал рост бедности

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Обновлено вчера в 03:38
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"Цайт" опубликовала разгромную рецензию. Гергиев дирижировал оперу Вагнера "Тангейзер". В мире Гергиева считают выдающимся дирижером.
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Происшествия

Главный обвиняемый по делу о терактах 11 сентября согласился на сделку

11 сентября 2001 года в США произошел самый крупный теракт в современной истории.
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Политика

В Грузии начался митинг за улучшение отношений с Россией

Обновлено 28 июля в 12:22
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Ракета «Союз» со спутником «Меридиан» стартовала с космодрома Плесецк

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Политика

На Украине умер советский разведчик Анатолий Баронин

Советский разведчик Анатолий Баронин скончался на Украине, сообщает украинская служба внешней разведки.
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Политика

На Украине сравнили Киев и Москву

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Экономика

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Журналист Financial Times Крис Джайлс восхитился российской системой налогообложения и технологиями, которыми пользуется Федеральная налоговая служба.
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Версия преступной халатности Ходорковского Власти Центральноафриканской Республики (ЦАР) передали журналистам официальное коммюнике о результатах следственных действий по делу об убийстве трех россиян.
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Профессиональное выгорание проявляется прежде всего в эмоциональной истощённости, снижении общей работоспособности и негативном отношении к работе.
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