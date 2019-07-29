Футбол

«Спартак» согласился продать Фернандо в КитайMetaratings 15:31

По информации издания «Спорт-экспресс», московский «Спартак» принял предложение китайского клуба «Бейцзин Гуоань» по полузащитнику Фернандо. Сумма трансфера составит 15 миллионов евро.
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СМИ: «Спартак» согласился продать Фернандо в китайский клуб

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«Спартак» хочет выручить с продажи Фернандо 15 млн евро

Советский спорт13:16

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Sport24.ru11:38

СМИ: «Спартак» согласился продать Фернандо в китайский клуб

Матч ТВ15:07

«Спартак» согласился продать Фернанду в Китай

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СМИ: футболист «Спартака» Фернандо может перейти в китайский «Бэйцзин Гоань»

ТАСС10:38
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