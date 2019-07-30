Футбол

«Спартак» согласился продать Фернандо в КитайЕвро-футбол.ру 01:36

Полузащитник московского "Спартака" Фернандо продолжит карьеру в чемпионате Китая, утверждает "Спорт-экспресс". "Красно-белые" приняли предложение клуба "Бэйцзин Гоань" в размере 15 миллионов евро. В Китае 27-летний бразилец будет зарабатывать 4,5 миллиона евро вместе нынешних 2,8 миллиона.
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