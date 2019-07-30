Футбол
«Спартак» согласился продать Фернандо в КитайЕвро-футбол.ру 01:36
Полузащитник московского "Спартака" Фернандо продолжит карьеру в чемпионате Китая, утверждает "Спорт-экспресс". "Красно-белые" приняли предложение клуба "Бэйцзин Гоань" в размере 15 миллионов евро. В Китае 27-летний бразилец будет зарабатывать 4,5 миллиона евро вместе нынешних 2,8 миллиона.
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Автоматически обработаны 7263 источника, обновлено в 03:53, Вашингтон
Политика
«Яндекс» может перейти под контроль государства через два месяца
Глава Сбербанка Герман Греф выступает против перехода «Яндекса» под контроль государства, однако в «Ренессанс Капитале» полагают, что защитить компанию ему не удастся.
Обновлено в 02:17
Политика
В Киеве назвали возможные сроки уничтожения Украины
Украина может перестать существовать через три года из-за политических экспериментов, заявил представитель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено вчера в 22:33
Шоу-бизнес
Врачи рассказали о состоянии актрисы Инны Чуриковой
В НИИ скорой помощи имени Склифосовского во вторник, 30 июля, рассказали о состоянии знаменитой актрисы Инны Чуриковой.
Обновлено в 02:49
Общество
BlaBlaCar могут заблокировать в России
Активисты общероссийского объединения пассажиров предложили Госдуме заблокировать сервис по поиску автомобильных попутчиков BlaBlaCar, сообщают "Известия".
Обновлено в 01:32
Происшествия
Суд приговорил бывшего замдиректора ФСИН Коршунова к 7 годам колонии
Гагаринский суд Москвы приговорил к 7 годам колонии бывшего замдиректора ФСИН Олега Коршунова по делу о мошенничестве при закупке обуви для заключенных, передает «РИА Новости».
Обновлено вчера в 12:51
Происшествия
Неймар избежал суда по обвинению в изнасиловании
Обновлено в 00:06
Происшествия
В Подмосковье женщина оставила сына в камере хранения в супермаркете
Посетительница супермаркета в Сергиевом Посаде оставила своего двухлетнего ребенка в камере хранения, сообщает "Подмосковье сегодня".
Обновлено в 02:42
Происшествия
Момент крушения военного самолета в Пакистане попал на видео
Очевидцы сняли на видео момент крушения военного самолета на северо-востоке Пакистана.
Обновлено в 01:40
Политика
Порошенко с семьей покинул Украину
Обновлено вчера в 14:24
Армия и оружие
ВДВ проведут самую масштабную высадку за 38 лет
За всю историю российской крылатой пехоты масштабные маневры с высадкой вслепую проводились только один раз — в 1981 году.
Обновлено вчера в 18:26
Общество
Власти утвердили список потенциально опасных пород собак
Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил список потенциально опасных собак, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 02:44
Общество
В России вступил в силу упрощенный порядок сделок с недвижимостью
В России с 31 июля упрощен порядок сделок с недвижимостью для владельцев с долевым участием.
Обновлено в 01:00
Политика
На Украине устроили торжественное перезахоронение солдат СС
В украинском городе Золочев во Львовской области прошли торжественные мероприятия по перезахоронению 29 солдат из дивизии СС «Галичина».
Обновлено в 02:43
Общество
Названы основные признаки профессионального выгорания
Помимо прочего, отмечают эксперты, профессиональное выгорание может сопровождаться головными болями, нарушением сна, раздражительностью и наличием зависимостей (алкоголизма, табакокурения).
Обновлено в 00:04
Шоу-бизнес
Иван Ургант показал фотографии трех своих красавиц-дочерей
Телеведущий и шоумен Иван Ургант в понедельник, 29 июля, поделился в сети фотографиями трех своих красавиц-дочерей.
Обновлено вчера в 09:56
Политика
Эксперт предостерег власти Латвии от попыток сделать из России врага
Экс-глава МИД Латвии Янис Юрканс считает, что страну ждут негативные последствия, в том случае, если власти продолжат пугать население «российской угрозой».
Обновлено вчера в 23:13
Политика
На Украине создадут русскоязычный канал, чтобы «бороться за умы»
Власти Украины намерены создать «всемирный русскоязычный телеканал», чтобы «бороться за умы» украинцев и россиян.
Обновлено вчера в 12:52
Здоровье
В Кузбассе у пациентки удалили раковую опухоль весом в 4 кг
Обновлено в 02:00
Общество
Шторм «Эрик» усилился до урагана в Тихом океане
Шторм «Эрик» усилился до урагана в Тихом океане. Об этом сообщил Национальный центр США по предупреждению ураганов (NHC).
Обновлено в 00:59
Музыка
Кэти Перри признана виновной в плагиате
В ходе судебного дела о плагиате американскую певицу, композитора и актрису Кэти Перри признали виновной.
Обновлено в 01:59
Общество
Росконтроль назвал токсичную зубную пасту
Специалисты Росконтроля исследовали зубную пасту и определили, какая продукция является токсичной.
Обновлено вчера в 03:15
Экономика
Банки стали прощать долги россиянам
Российские банки стали чаще прощать клиентам незначительные спорные суммы, включая те, что были удержаны из-за невнимательности самих граждан.
Обновлено в 03:12
Политика
Киев предложил привлечь США и Турцию для возвращения Крыма
Киев рассматривает возможность создания международной площадки для ведения переговоров о статусе Крыма с участием европейских стран, а также США и Турции.
Обновлено вчера в 18:44
Финансы
Рубль немного подешевел к доллару и укрепился к евро
Доллар немного повышается, евро снижается на Московской бирже во вторник утром, рубль стабилен к бивалютной корзине в ожидании решения Федеральной резервной системы США по ставке.
Обновлено в 03:22