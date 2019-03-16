Футбол

«Спартак» разгромил «Зенит» в матче молодежного первенстваСпорт-Экспресс 07:04

Спартак — Зенит
завтра
в 12:00
Чемпионат России
Москва, Стадион «Спартак»
"Спартак" с разгромным счетом обыграл "Зенит" в матче 20-го тура первенства молодежных команд премьер-лиги (5:1). Хет-триком в составе красно-белых отметился форвард Александр Руденко. "Спартак" набрал 38 очков и поднялся на 3-е место в турнирной таблице.
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