Футбол

«Спартак» следит за хавбеком «Спортинга»Metaratings 15:12

Полузащитник «Спортинга» Матеус Перейра может продолжить карьеру в чемпионате России. Как сообщает «Спорт-Экспресса», 23-летний бразилец входит в сферу интересов московского «Спартака». За Перейрой также следит московское «Динамо», но руководство клуба пока данный трансфер не одобрило.
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