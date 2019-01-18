Футбол
«Спартак» следит за 19-летним нападающим «Сан-Паулу»Матч ТВ 04:53
«Спартак» проявляет интерес к нападающему «Сан-Паулу» Фабиньо. Как сообщает журналист Globo Андре Эрнан, скауты московского клуба следят за выступлениями футболиста. Интерес к бразильцу появился у красно-белых еще в прошлом году.
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Происшествия
Обнаружен один из лётчиков потерпевшего аварию Су-34
Спасатели обнаружили одного из лётчиков Су-34, потерпевшего аварию на Дальнем Востоке.
Обновлено в 03:14
Происшествия
Настю Рыбку и Алекса Лесли задержали в Шереметьеве
Анастасию Вашукевич, более известную как Настя Рыбка, и Александра Кириллова (Алекса Лесли) задержали в московском аэропорту Шереметьево — сразу после того, как они прибыли из Таиланда, где они почти год провели в тюрьме.
Обновлено вчера в 12:25
Общество
Жителям Чечни списали долги за газ на 9 млрд рублей
Районный суд Грозного обязал отделение «Газпрома» списать задолженность населения за газ в размере более 9 млрд рублей.
Обновлено вчера в 18:12
Происшествия
Два Су-34 столкнулись во время полётов на Дальнем Востоке
Обновлено в 02:56
Авто
УАЗ раскрыл новые опции для УАЗ «Патриот»
Ульяновский автозавод начнет продажи внедорожника УАЗ «Патриот» с расширенным оснащением с февраля текущего года.
Обновлено вчера в 16:35
Космос
В двигателях «Ангары» выявлен опасный дефект
Дефект двигателя ракет "Ангара" может прводить к резонансу и разрушению носителя.
Обновлено в 02:59
Происшествия
ИГ взяло ответственность за взрыв дома в Магнитогорске
Террористическая организация «Исламское государство» (ИГ; запрещена в России) взяла на себя ответственность за взрыв в жилой многоэтажке и в маршрутке в Магнитогорске, сообщает сайт SITE Intelligence Group, отслеживающий данные о деятельности террористов.
Обновлено в 01:03
Происшествия
СК считает взрыв газа приоритетной версией ЧП в Магнитогорске
В Следственном комитете России заявили, что приоритетной версией происшедшего в Магнитогорске остаётся взрыв бытового газа.
Обновлено в 02:46
Авто
На ГАЗе приостановлен выпуск Mercedes-Benz Sprinter
На заводе ГАЗ в Нижнем Новгороде приостановлен выпуск микроавтобусов Mercedes-Benz Sprinter Classic.
Обновлено в 02:52
Космос
Ученые предупредили об угрозе падения астероида на Землю
Обновлено в 00:51
Космос
Российское оборудование на МКС оказалось в критическом состоянии
Обновлено в 04:20
Происшествия
Спасённого в Магнитогорске младенца перевели в обычную палату
Обновлено в 02:24
Интернет
Обнаружена крупнейшая в истории база сворованных данных
Хант обнаружил его на известном хакерском форуме. Исследователь назвал эту утечку личных данных крупнейшей в истории.
Обновлено вчера в 08:56
Технологии
Rambler перезапустит «Живой журнал»
Rambler Group начнет масштабный перезапуск блог-платформы LiveJournal в январе 2019 года.
Обновлено в 02:13
Происшествия
Врачи «скорой» поели в KFC вместо оказания помощи мужчине без сознания
Обновлено в 00:42
Теннис
Шарапова обыграла Возняцки и вышла в четвёртый круг Australian Open
Российская теннисистка Мария Шарапова одержала победу над представительницей Дании Каролиной Возняцки в матче третьего круга Australian Open.
Обновлено в 02:19
Экономика
Российские нефтяные компании пожаловались на Росгвардию
Главы крупнейших нефтяных компаний России пожаловались в Совет безопасности на Росгвардию.
Обновлено вчера в 23:31
Авто
Tesla отзывает 14 тысяч проданных в Китае электромобилей
Свыше 14 тысяч проданных в Китае электромобилей Model S подлежат отзыву в связи с выявленной проблемой в газогенераторах подушек безопасности, следует из доклада Государственного управления по рыночному надзору КНР.
Обновлено в 02:45
Транспорт
Построен первый километр железной дороги на подходе к Крымскому мосту
Строители уложили первый километр железнодорожного пути на подходе к Крымскому мосту.
Обновлено в 02:35
Авто
Купеобразный Geely FY11 раскрылся в «спортивной» версии
Моторную гамму Geely FY11, помимо стандартного 2,0-литрового турбомотора на 238 сил, представила гибридная силовая установка от Volvo XC40 на базе 1,5-литрового 177-сильного «атмосферника» и 48-вольтового стартер-генератора.
Обновлено 16 января в 23:44
Здоровье
Боткинская больница в Москве планирует до 130 пересадок органов в год
Отмечается, что к сегодняшнему дню в больнице уже проведены операции по трансплантации роговицы, костного мозга, а также почек и печени, «однако, это лишь начало дальнейшего развития отделения трансплантации органов и тканей» больницы.
Обновлено в 03:04
Космос
Япония запустила ракету «Эпсилон-4» с семью спутниками на борту
Япония запустила ракету «Эпсилон-4» с семью спутниками на борту. Трансляцию пуска вело японское аэрокосмическое агентство JAXA.
Обновлено вчера в 20:21
Происшествия
Названа предварительная причина столкновения двух Су-34
Предварительной причиной столкновения двух истребителей-бомбардировщиков Су-34 над Японским морем названа ошибка экипажа, передает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах региона.
Обновлено в 04:16
Происшествия
Убийцу приемной внучки Моргана Фримана приговорили к 20 годам тюрьмы
Убийцу приемной внучки американского актера Моргана Фримана приговорили к 20 годам лишения свободы.
Обновлено в 00:25
Авто
Hyundai согласилась делать машины с российскими двигателями
Минпромторг раскрыл детали специального инвестконтракта (СПИК) с ООО «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус», который относится к проекту по локализации производства легковых автомобилей в России.
Обновлено в 04:50
Общество
Алкоголь и сигареты захотели убрать из продуктовых магазинов
В Госдуме разработали законопроект о запрете реализации алкоголя и табачных изделий в обычных продуктовых магазинах.
Обновлено в 04:45
Происшествия
Число жертв взрыва в Колумбии увеличилось до 21 человека
Обновлено в 02:47
Происшествия
Муж королевы Елизаветы II попал в ДТП
Супруг Елизаветы II 97-летний герцог Эдинбургский попал в ДТП, об этом информирует ITV.com.
Обновлено вчера в 15:07
Экономика
Facebook и Twitter ответили на запрос Роскомнадзора
Роскомнадзор получил ответы от компаний Facebook и Twitter на запрос об исполнении требования закона о хранении данных на территории России, сообщил РБК представитель службы.
Обновлено в 04:34
Происшествия
Адвокат Насти Рыбки рассказал об ее задержании
Обновлено в 04:54