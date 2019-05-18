Футбол
Футболист «Славии» Соучек может стать игроком московского «Спартака»ТАСС 02:43
Полузащитник чешского футбольного клуба "Славия" Томаш Соучек может перейти в московский "Спартак". Об этом сообщила "Газета.Ru" со ссылкой на портал Isport.cz. Контракт чешского футболиста со "Славией" действует до лета 2021 года.
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