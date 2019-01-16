Футбол

Вратарь «Спартака» Артем Ребров пропустит остаток сезона из-за травмы
РБК
03:52

Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов заявил, что вратарь Артем Ребров из-за травмы вряд ли сможет помочь команде в весенней части сезона.
РБК03:52

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Вратарь «Спартака» Ребров выбыл из строя о конца сезона

REGNUM04:48

Главные новости утра. ВТБ вновь станет спонсором «Динамо», Ребров не сыграет за «Спартак» во второй части сезона

Бомбардир.ру03:56

Олег Кононов: «Ребров может пропустить остаток сезона»

Спорт-Экспресс02:50

Кононов: в этом сезоне Ребров, скорее всего, уже не сыграет за «Спартак»

Чемпионат02:24

Голкипер «Спартака» Ребров, скорее всего, пропустит остаток сезона

Sport24.ru02:00

«Спартак» рискует потерять Реброва до конца сезона

Евро-футбол.ру02:56

Вратарь «Спартака» Артем Ребров пропустит остаток сезона из-за травмы

РБК03:52
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Происшествия

Взрыв произошел на заводе в Ленинградской области

Обновлено в 04:25
Политика

Задержан боевик, готовивший покушение на Путина в Сербии

Местные спецслужбы и эксперты считают, что молодой человек мог готовить теракт во время визита российского лидера Владимира Путина в Белград, намеченного на 17 января.
Обновлено в 01:50
Армия и оружие

В ЛНР заявили о планах ВСУ взорвать водохранилище в Донбассе

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) готовят масштабную диверсию против мирного населения самопровозглашенной ЛНР, заявил заявил официальный представитель Народной милиции республики подполковник Андрей Марочко.
Обновлено в 02:43
Политика

Греф считает цифровизацию единственным способом борьбы с коррупцией

Глава Сбербанка Герман Греф на Гайдаровском форуме заявил, что цифровизация — это единственный способ борьбы с коррупцией в России.
Обновлено в 04:02
ЖКХ

От каких платежей за услуги ЖКХ могут отказаться хозяева квартир

Так ответила на вопросы читателей "Российской газеты" во время "горячей линии" в редакции исполнительный директор Национального центра общественного контроля в сфере ЖКХ ("ЖКХ Контроль") Светлана Разворотнева.
Обновлено вчера в 19:15
Политика

Украина решила возобновить производство самолетов Ан-124 «Руслан»

Авиапроизводитель «Антонов» в 2019 году намерен возобновить производство тяжелого транспортника Ан-124 «Руслан», рассказал в эфире телеканала «Прямой» первый замглавы «Укроборонпрома» Сергей Омельченко.
Обновлено в 00:53
Общество

Во ФСИН опровергли сообщения о VIP-камере Улюкаева

Обновлено в 03:09
Политика

США требуют от России уничтожить ракету 9М729

Напомним, во вторник, 15 января, в Женеве состоялись межведомственные переговоры России и Соединенных Штатов по вопросу Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
Обновлено вчера в 14:47
Политика

Песков рассказал, как от слов Путина кровь стынет в жилах

Президент России Владимир Путин может выразить свое мнение о чем-то или о ком-то так, что "кровь стынет", сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью изданию "АиФ".
Обновлено вчера в 23:05
Общество

Названы профессии, которые могут исчезнуть в ближайшем будущем

В ближайшем будущем в России могут исчезнуть такие профессии, как водитель и продавец, что связано с общемировой тенденцией на роботизацию экономики и бизнеса.
Обновлено в 00:44
Общество

McDonald’s лишили права на товарный знак Big Mac в Евросоюзе

Компания McDonald's проиграла тяжбу против ирландской сети быстрого питания Supermac's за эксклюзивное право на товарный знак Big Mac.
Обновлено вчера в 22:44
Технологии

Государство сделает мобильное приложение для регистрации ДТП

Приложение создают для аварий, которые регистрируют по Европротоколу — без участия полицейских.
Обновлено вчера в 19:33
Политика

Лавров объяснил требование к Японии о признании итогов Второй мировой

Министр иностранных дел Сергей Лавров рассказал, почему Россия настаивает на признании итогов Второй мировой войны в переговорах с Японией, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 04:57
Здоровье

Госдума приняла в первом чтении законопроект о паллиативной помощи

Госдума на заседании в среду приняла в первом чтении правительственный законопроект, расширяющий понятие "паллиативная медицинская помощь" и закрепляющий право пациента на облегчение боли в том числе наркотическими лекарственными препаратами.
Обновлено в 03:58
Происшествия

Суд приговорил экс-начальника колонии в Карелии к 2,5 года колонии

Сегежский городской суд в среду приговорил бывшего начальника исправительной колонии №7 (ИК-7) Сергея Коссиева к 2,5 года колонии за превышение и злоупотребление служебными полномочиями, сообщил РИА Новости представитель суда.
Обновлено в 04:36
Происшествия

Женщина сняла в московском банке деньги от продажи квартиры и пропала

В столице разыскивают женщину 1980 года рождения, исчезнувшую после снятия денег от продажи квартиры в одном из банков на улице Новой Басманной.
Обновлено в 03:44
Политика

Президент Сербии рассказал о консультациях с Путиным

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что всегда консультируется и советуется с российским коллегой Владимиром Путиным.
Обновлено в 02:19
Политика

Лавров заявил, что Россия продолжит работу по спасению ДРСМД

Москва готова и дальше работать для спасения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявил в среду министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на большой пресс-конференции по итогам 2018 года.
Обновлено в 04:48
Культура

Путин поздравил Василия Ланового с юбилеем

Обновлено в 02:42
Политика

Путин назначил Кузнецову детским омбудсменом на пять лет

Обновлено в 03:38
Политика

Песков рассказал об отношении к профессии чиновника

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков признался, что ему бывает стыдно за то, что он чиновник, поскольку в обществе сложились негативные стереотипы, связанные с данной профессией.
Обновлено в 02:02
Политика

Кудрин заявил, что в социальных сферах прорыва не будет

В национальных проектах, связанных с образованием и здравоохранением, недостаточно ресурсов, заявил председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин 16 января на Х Гайдаровском форуме.
Обновлено в 03:12
Политика

Медведев высказался о проблемах российского бизнеса

Премьер-министр Дмитрий Медведев на пленарном заседании Гайдаровского форума рассказал о проблемах российского бизнеса.
Обновлено вчера в 08:10
Экономика

Орешкин спрогнозировал замедление темпов роста мировой экономики

Министр экономического развития России Максим Орешкин, выступая на сессии в рамках Гайдаровского форума заявил, что темпы роста мировой экономики могут замедлиться до 3% в ближайшие годы, сообщает 16 января «РИА Новости».
Обновлено в 05:23
Общество

«Почта России» открыла продажу пива в отделениях

«Почта России» помимо газет и конвертов начала продавать в своих отделениях пиво и другие слабоалкогольные напитки.
Обновлено вчера в 07:49
Политика

Парламент Великобритании отклонил проект Мэй по Brexit

Члены британского парламента проголосовали против предложенного премьер-министром Терезой Мэй соглашения с Европейским союзов о Brexit.
Обновлено в 04:57
Происшествия

Возросло число жертв ДТП в Воронежской области

Число погибших в результате столкновения трёх машин на трассе в Воронежской области выросло до восьми, сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС).
Обновлено вчера в 13:08
Происшествия

Прокуратура нашла у Шестуна 565 земельных участков и 22 машины

По словам Куренного, надзорное ведомство обнаружило у обвиняемого в мошенничестве Шестуна 676 объектов недвижимости в Серпуховском районе, в том числе 565 участков, оформленных на подконтрольных ему 40 юрлиц и на номинальных директоров этих юрлиц.
Обновлено вчера в 04:52
Происшествия

В новгородской мужской колонии родилась девочка

В небольшой стресс вогнал сотрудников новгородской мужской исправительной колонии N7 произошедший в ней инцидент.
Обновлено в 04:46
Происшествия

Опознаны тела всех погибших при взрыве в Шахтах

Родственники опознали тела всех погибших при обрушении дома в Шахтах Ростовской области из-за взрыва газа.
Обновлено в 02:07
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Олег Георгиевич Кононов
Футболист
Советский, белорусский и российский футболист, защитник и полузащитник, после окончания игровой карьеры - тренер. В настоящее время главный тренер московского «Спартака».
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Спортивный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «Спартак - народная команда».
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