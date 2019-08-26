Стипе Плетикоса: «Селихов станет основным вратарем сборной России!» Тем не менее, на момент утра вторника в «Спартаке» решили не отпускать Селихова из-за опасений, связанных с составом вратарской бригады. По нашим данным, таково, в частности, мнение гендиректора клуба Томаса Цорна.

«Спартак» решил пока не отпускать Селихова в аренду

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