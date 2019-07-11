Футбольный клуб "Спартак" в сезоне-2019/20 разместит на игровой форме специальный знак в память о трагедии 1982 года на стадионе "Лужники", сообщается в микроблоге "красно-белых" в Twitter.

«Спартак» разместит на форме знак в память о трагедии в «Лужниках»

Гаджеты Маскирующийся под WhatsApp вирус заразил 25 млн Android-смартфонов Работники компании Check Point узнали о вредоносном приложении, жертвами которого стали порядка 25 млн смартфонов на базе операционной системы Android.

Политика Зеленский потребовал люстрировать Порошенко и его команду Украинский президент предложил законопроект, расширяющий действие закона «Об очищении власти» (люстрации) на президента, депутатов, министров и других чиновников, которые занимали должности с 23 февраля 2014 г. по 19 мая 2019 г. Речь идет о председателе Верховной рады, генпрокуроре, секретаре СНБО, руководстве оборонных предприятий и других должностных лицах.

Происшествия Главу театра кукол Петербурга перевели под домашний арест Гордсуд Петербурга отменил решение о его заключении в СИЗО и перевел Калинина под домашний арест, сообщила в четверг объединенная пресс-служба судов города.

Политика Путин ответил на предложение Зеленского о встрече по Украине Владимир Путин прокомментировал предложение президента Украины Владимира Зеленского провести совместные переговоры при участии лидеров Германии, Франции, Великобритании и США.

Происшествия Задержан замглавы Пенсионного фонда Иванов Зампреда правления Пенсионного фонда России Алексея Иванова задержали по делу о взятке.

Теннис Симона Халеп впервые в карьере вышла в финал Уимблдона В финале Уимблдона Халеп сыграет с победительницей матча Серена Уильямс (США, 11) - Барбора Стрыцова (Чехия).

Шоу-бизнес Юрию Шатунову предстоит еще одна операция Звезде 90-х Юрию Шатунову предстоит перенести еще одну операцию. Об этом рассказал продюсер коллектива "Ласковый май" Андрей Разин.

Происшествия Начальник омской полиции подрался с машинистом в столичном метро "Начальником УМВД по Омской области назначил служебную проверку после сообщений СМИ о драке в московском метро с участием главы УМВД по Омску Алексея Меркушова", - сообщил РИА Новости начальник пресс-службы главка Алексей Командыков.

Политика Суд ЕС снял санкции с Януковича Суд ЕС отменил санкции против экс-президента Украины Виктора Януковича и его команды, которые были введены в 2018 году.

Происшествия В Чернобыле задержали сталкеров из Британии и России Трех сталкеров из Великобритании и РФ задержали в зоне отчуждения Чернобыльской атомной электростанции, сообщила в четверг пресс-служба управления Национальной полиции Украины в Киевской области.

Происшествия По факту пожара на ТЭЦ в подмосковных Мытищах возбудили уголовное дело По факту пожара на ТЭЦ возбудили уголовное дело о нарушении требований безопасности.

Политика Чиновник Годунок передумал подавать в суд на Зеленского Секретарь горсовета Борисполя Ярослав Годунок назвал недоразумением ситуацию, в результате которой президент Украины Владимир Зеленский выгнал чиновника с совещания по вопросам развития Киевской области.

Шоу-бизнес Сделано заявление о второй беременности Меган Маркл Королевский эксперт Кэти Николл сделала заявление о второй беременности Меган Маркл.

Единоборства Боксер Денис Лебедев завершил карьеру Российский боксер Денис Лебедев объявил о завершении карьеры. «Пришло время расставаться с большим спортом»,— написал он у себя в Instagram.

Политика На Донбассе погиб первый мирный житель из-за поручений Зеленского Военный корреспондент ВГТРК Александр Сладков сообщил о первом погибшем мирном жителе из-за обстрела Донбасса с момента инаугурации президента Украины Владимира Зеленского.

Происшествия Вскрытые в связи с делом Орланди могилы в Ватикане оказались пустыми Две могилы в Ватикане, которые вскрыли в связи с расследованием дела об исчезновении в 1983 году 15-летней Эмануэлы Орланди, оказались пустыми.

Политика Латвия выразила России протест из-за салюта в честь освобождения Риги Министерство иностранных дел Латвии вызвало временного поверенного в делах России в стране Вадима Васильева и выразило протест из-за планов России устроить салют в честь 75-летия освобождения Риги от фашистов.

Общество В работе оператора Yota произошел сбой В работе мобильного оператора Yota произошел сбой, следует из данных портала Downdetector. Жалобы начали массово поступать в 15:00 мск.

Наука Найдены самые древние останки человека за пределами Африки Как показало исследование, один из черепов принадлежал неандертальцу, жившему 170 тыс. лет назад, второй – раннему представителю современного человека в Европе, которому 210 тыс. лет, сообщает BBC News.

Футбол Новичок «Зенита»: мы с Халком друзья и земляки, но немножко разные люди Бразильский защитник петербургского футбольного клуба "Зенит" Дуглас Сантос, отвечая на вопрос, не хочет ли он станцевать на Невском проспекте как Халк, сказал, что он является другом и земляком бывшего форварда "сине-бело-голубых", но отличается от него по темпераменту.

Культура Сын Бари Алибасова прокомментировал скандал в эфире Первого канала Бари Алибасов-младший, сын популярного музыкального продюсера Бари Алибасова, заявил, что организаторы телевизионного шоу «На самом деле» на Первом канале, в котором продемонстрировали переписку помощника Алибасова с лечащим врачом, выставили дураками самих участников программы.

Происшествия Первый замглавы АСВ Мирошников уйдет в отставку Первый заместитель генерального директора Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Валерий Мирошников покидает свой пост.