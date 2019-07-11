Футбол

«Спартак» разместит на форме знак в память о трагедии в «Лужниках»РИА Новости 06:53

Футбольный клуб "Спартак" в сезоне-2019/20 разместит на игровой форме специальный знак в память о трагедии 1982 года на стадионе "Лужники", сообщается в микроблоге "красно-белых" в Twitter.
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На футболках «Спартака» появится специальный знак в память о трагедии в «Лужниках»

Sport24.ru05:50

На майках «Спартака» появится знак в память о трагедии, произошедшей в 1982 году

Чемпионат05:41

«Спартак» разместит на форме знак в память о трагедии в «Лужниках»

РИА Новости06:53

«Спартак» увековечил память о трагедии на футболках игроков

Газета.Ru06:22

ФК «Спартак» разместит специальный знак на форме в память о жертвах трагедии в «Лужниках»

ТАСС06:09

На майках «Спартака» появится дата матча с «Хаарлемом», на котором погибли болельщики (видео)

Советский спорт05:46

На футболках «Спартака» появится памятный знак о трагическом матче с «Харлемом»

Спорт-Экспресс05:37
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Автоматически обработано 7318 источников, обновлено в 09:59, Вашингтон
Гаджеты

Маскирующийся под WhatsApp вирус заразил 25 млн Android-смартфонов

Работники компании Check Point узнали о вредоносном приложении, жертвами которого стали порядка 25 млн смартфонов на базе операционной системы Android.
Обновлено вчера в 23:22
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Зеленский потребовал люстрировать Порошенко и его команду

Украинский президент предложил законопроект, расширяющий действие закона «Об очищении власти» (люстрации) на президента, депутатов, министров и других чиновников, которые занимали должности с 23 февраля 2014 г. по 19 мая 2019 г. Речь идет о председателе Верховной рады, генпрокуроре, секретаре СНБО, руководстве оборонных предприятий и других должностных лицах.
Обновлено в 09:43
Происшествия

Мужа Луизы Хайруллиной отпустили под домашний арест

Обновлено в 08:33
Происшествия

Главу театра кукол Петербурга перевели под домашний арест

Гордсуд Петербурга отменил решение о его заключении в СИЗО и перевел Калинина под домашний арест, сообщила в четверг объединенная пресс-служба судов города.
Обновлено в 08:00
Происшествия

В Польше пропал пятилетний мальчик из России

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Политика

Путин ответил на предложение Зеленского о встрече по Украине

Владимир Путин прокомментировал предложение президента Украины Владимира Зеленского провести совместные переговоры при участии лидеров Германии, Франции, Великобритании и США.
Обновлено в 09:35
Происшествия

Задержан замглавы Пенсионного фонда Иванов

Зампреда правления Пенсионного фонда России Алексея Иванова задержали по делу о взятке.
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Теннис

Симона Халеп впервые в карьере вышла в финал Уимблдона

В финале Уимблдона Халеп сыграет с победительницей матча Серена Уильямс (США, 11) - Барбора Стрыцова (Чехия).
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В России подорожали сразу четыре модели Kia

Обновлено в 03:17
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Юрию Шатунову предстоит еще одна операция

Звезде 90-х Юрию Шатунову предстоит перенести еще одну операцию. Об этом рассказал продюсер коллектива "Ласковый май" Андрей Разин.
Обновлено в 08:50
Происшествия

Начальник омской полиции подрался с машинистом в столичном метро

"Начальником УМВД по Омской области назначил служебную проверку после сообщений СМИ о драке в московском метро с участием главы УМВД по Омску Алексея Меркушова", - сообщил РИА Новости начальник пресс-службы главка Алексей Командыков.
Обновлено в 09:40
Политика

Суд ЕС снял санкции с Януковича

Суд ЕС отменил санкции против экс-президента Украины Виктора Януковича и его команды, которые были введены в 2018 году.
Обновлено в 09:52
Происшествия

В Чернобыле задержали сталкеров из Британии и России

Трех сталкеров из Великобритании и РФ задержали в зоне отчуждения Чернобыльской атомной электростанции, сообщила в четверг пресс-служба управления Национальной полиции Украины в Киевской области.
Обновлено в 06:51
Происшествия

По факту пожара на ТЭЦ в подмосковных Мытищах возбудили уголовное дело

По факту пожара на ТЭЦ возбудили уголовное дело о нарушении требований безопасности.
Обновлено в 08:55
Политика

Чиновник Годунок передумал подавать в суд на Зеленского

Секретарь горсовета Борисполя Ярослав Годунок назвал недоразумением ситуацию, в результате которой президент Украины Владимир Зеленский выгнал чиновника с совещания по вопросам развития Киевской области.
Обновлено в 07:27
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Сделано заявление о второй беременности Меган Маркл

Королевский эксперт Кэти Николл сделала заявление о второй беременности Меган Маркл.
Обновлено в 07:31
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Боксер Денис Лебедев завершил карьеру

Российский боксер Денис Лебедев объявил о завершении карьеры. «Пришло время расставаться с большим спортом»,— написал он у себя в Instagram.
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На Донбассе погиб первый мирный житель из-за поручений Зеленского

Военный корреспондент ВГТРК Александр Сладков сообщил о первом погибшем мирном жителе из-за обстрела Донбасса с момента инаугурации президента Украины Владимира Зеленского.
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Вылетевший в Париж из Петербурга самолет вернулся в Пулково

Обновлено в 08:42
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Вскрытые в связи с делом Орланди могилы в Ватикане оказались пустыми

Две могилы в Ватикане, которые вскрыли в связи с расследованием дела об исчезновении в 1983 году 15-летней Эмануэлы Орланди, оказались пустыми.
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Латвия выразила России протест из-за салюта в честь освобождения Риги

Министерство иностранных дел Латвии вызвало временного поверенного в делах России в стране Вадима Васильева и выразило протест из-за планов России устроить салют в честь 75-летия освобождения Риги от фашистов.
Обновлено в 07:36
Общество

В работе оператора Yota произошел сбой

В работе мобильного оператора Yota произошел сбой, следует из данных портала Downdetector. Жалобы начали массово поступать в 15:00 мск.
Обновлено в 08:36
Наука

Найдены самые древние останки человека за пределами Африки

Как показало исследование, один из черепов принадлежал неандертальцу, жившему 170 тыс. лет назад, второй – раннему представителю современного человека в Европе, которому 210 тыс. лет, сообщает BBC News.
Обновлено в 09:38
Наука

Установлены генетические основы смены пола у коралловой рыбы

Обновлено в 02:30
Футбол

Новичок «Зенита»: мы с Халком друзья и земляки, но немножко разные люди

Бразильский защитник петербургского футбольного клуба "Зенит" Дуглас Сантос, отвечая на вопрос, не хочет ли он станцевать на Невском проспекте как Халк, сказал, что он является другом и земляком бывшего форварда "сине-бело-голубых", но отличается от него по темпераменту.
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Сын Бари Алибасова прокомментировал скандал в эфире Первого канала

Бари Алибасов-младший, сын популярного музыкального продюсера Бари Алибасова, заявил, что организаторы телевизионного шоу «На самом деле» на Первом канале, в котором продемонстрировали переписку помощника Алибасова с лечащим врачом, выставили дураками самих участников программы.
Обновлено в 08:14
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Опубликовано видео с места убийства стюардессы в Москве

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Первый замглавы АСВ Мирошников уйдет в отставку

Первый заместитель генерального директора Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Валерий Мирошников покидает свой пост.
Обновлено вчера в 13:35
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Двое российских туристов погибли при шторме в Греции

Шторм в Греции на полуострове Халкидики привел к гибели пяти иностранных туристов.
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Около 2,5 тысячи десантников высадились в Крыму в рамках учений

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Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «„Спартак“ - народная команда». Фарм-клуб «Спартака» - «Спартак-2» - выступает в Футбольной национальной лиге.
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