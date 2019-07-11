Футбол

«Спартак» разместит на форме знак в память о трагедии в «Лужниках»РИА Новости 06:53

Футбольный клуб "Спартак" в сезоне-2019/20 разместит на игровой форме специальный знак в память о трагедии 1982 года на стадионе "Лужники", сообщается в микроблоге "красно-белых" в Twitter.
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На футболках «Спартака» появится специальный знак в память о трагедии в «Лужниках»

Sport24.ru05:50

ФК «Спартак» разместит специальный знак на форме в память о жертвах трагедии в «Лужниках»

ТАСС06:09

«Спартак» разместит на форме знак в память о трагедии в «Лужниках»

РИА Новости06:53

«Спартак» увековечил память о трагедии на футболках игроков

Газета.Ru06:22

На майках «Спартака» появится дата матча с «Хаарлемом», на котором погибли болельщики (видео)

Советский спорт05:46

На майках «Спартака» появится знак в память о трагедии, произошедшей в 1982 году

Чемпионат05:41

На футболках «Спартака» появится памятный знак о трагическом матче с «Харлемом»

Спорт-Экспресс05:37
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Автоматически обработано 7318 источников, обновлено в 08:28, Вашингтон
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Боксер Денис Лебедев объявил о завершении карьеры

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На Северной ТЭЦ в Мытищах произошел крупный пожар

На Северной ТЭЦ в Мытищах произошло сильное возгорание, на место ЧП выехали крупные силы МЧС.
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Генштаб РФ: У российских границ создается ударный кулак НАТО

Североатлантический альянс формирует у границ России мощный ударный кулак.
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Общество

В Иркутской области объявили день траура по жертвам наводнения

В Иркутской области 12 июля объявлено днем траура по жертвам наводнения.
Обновлено в 05:21
Происшествия

Первый замглавы АСВ Мирошников уйдет в отставку

Первый заместитель генерального директора Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Валерий Мирошников покидает свой пост.
Обновлено вчера в 13:35
Общество

Госдума разрешает служить в полиции до 60 лет

Госдума приняла в первом чтении законопроект, увеличивающий на пять лет предельный возраст пребывания на службе в органах внутренних дел, передает корреспондент «Росбалта».
Обновлено в 07:16
Политика

Бюст Жукова восстановили в Харькове

Власти Харькова восстановили бюст маршала Георгия Жукова, который в начале лета повалили украинские националисты.
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Рекламу «божественной шаурмы» обсудят в пермском управлении ФАС

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Происшествия

Суд в Москве арестовал гражданина России по подозрению в госизмене

Как сообщил накануне ТАСС член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Евгений Еникеев, сотрудники ФСБ задержали Антонца по делу о госизмене, в рамках которого ранее была арестована его супруга Антонина Зимина.
Обновлено в 04:31
Шоу-бизнес

Наташа Королева выложила голое фото после скандала с Лободой

Певица Наташа Королева отреагировала на скандал, связанный с исполнительницей Светланой Лободой, которая опубликовала в соцсетях обнаженную фотографию, принадлежащую американской модели.
Обновлено в 04:31
Происшествия

В ПФР подтвердили задержание замглавы фонда

Заместитель председателя Пенсионного фонда РФ Алексей Иванов действительно был задержан сотрудниками следственных органов, заявил 11 июля РИА Новости глава фонда Антон Дроздов.
Обновлено в 08:11
Происшествия

Двое российских туристов погибли при шторме в Греции

Шторм в Греции на полуострове Халкидики привел к гибели пяти иностранных туристов.
Обновлено вчера в 21:08
Футбол

«СЭ»: ЦСКА отказался от трансфера Джанаева

Инициатива пригласить Джанаева в качестве опытного дублера для Игоря Акинфеева исходила лично от главного тренера ЦСКА Виктора Гончаренко.
Обновлено в 06:28
Культура

Сын Алибасова раскрыл инсценировку шоу на Первом канале

Сын продюсера Бари Алибасова заявил, что шоу «На самом деле» с участием его семьи на Первом канале пошло не по сценарию.
Обновлено в 08:20
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В Польше пропал пятилетний россиянин

Обновлено в 05:41
Политика

Зеленский потребовал люстрации Порошенко и всей его команды

Глава государства отметил, что таких чиновников можно было бы «обменять на наших пленных» или «одеть в бракованные бронежилеты, которые они закупили, и отправить на передовую», намекая на недавний скандал с приобретением некачественной продукции в Минобороны.
Обновлено в 08:10
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В Роскачестве рассказали, как избежать взрыва аккумулятора смартфона

Специалисты Роскачества дали рекомендации по предотвращению возможного взрыва аккумулятора смартфона, сообщает ТАСС.
Обновлено в 01:35
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Названы 10 самых популярных японских кроссоверов с пробегом

Эксперты агентства «АВТОСТАТ» проанализировали рынок и назвали 10 самых продаваемых японских SUV с пробегом.С января по май в России продано 436 606 внедорожников.
Обновлено в 05:02
Армия и оружие

Зеленский призвал силовиков усилить свою активность в Донбассе

Как сообщается на сайте пресс-службы украинского президента Владимира Зеленского, глава государства дал поручение начальнику Генерального штаба Руслану Хомчаку усилить активность силовиков в Донбассе, пишет РИА Новости.
Обновлено в 07:35
Происшествия

Один из самых жестоких маньяков России попросился на свободу

Обновлено в 07:08
Происшествия

Верховный суд сократил сроки осужденным по делу «Хизб ут-Тахрир»

Обновлено в 07:13
Авто

«Яндекс» представил беспилотник на базе Hyundai Sonata

«Яндекс» и Hyundai Mobis (часть южнокорейского автоконцерна Hyundai) представили первый совместный прототип беспилотного автомобиля, созданного на базе Hyundai Sonata 2020, сообщила пресс-служба «Яндекса».
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Путешествия

Стоимость авиабилетов в Крым из городов России снижается

Средняя стоимость авиабилетов в Крым из российских городов с вылетом в июле снизилась на 12% по сравнению с прошлым годом и составляет около 11 тысяч рублей за перелет в оба конца, сообщает пресс-служба министерства курортов и туризма республики.
Обновлено в 06:59
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В кинотеатрах покажут сериал с Безруковым про Остапа Бендера

Обновлено в 03:10
Авто

Toyota готовит к выпуску новый кроссовер

Компания Toyota объявила об изменении производственных планов на совместном предприятии с Mazda в США, чтобы собирать на заводе новый, еще не анонсированный кроссовер.
Обновлено в 04:01
Политика

Чиновник Годунок передумал подавать в суд на Зеленского

Секретарь горсовета Борисполя Ярослав Годунок назвал недоразумением ситуацию, в результате которой президент Украины Владимир Зеленский выгнал чиновника с совещания по вопросам развития Киевской области.
Обновлено в 07:27
Экономика

В Нью-Йорке суд отклонил иск Лебедева к Блаватнику и Вексельбергу

Миллиардеры Леонард Блаватник и Виктор Вексельберг выиграли судебный процесс по иску бизнесмена Леонида Лебедева, требовавшего от них выплаты около $2 млрд в качестве доли от продажи ТНК-BP, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на постановление суда.
Обновлено вчера в 17:41
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Беглов оценил состояние нового Центра врачей общей практики в Купчино

Обновлено в 07:05
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В Чернобыле задержали сталкеров из России и Британии

В Чернобыльской зоне отчуждения задержали гражданина России и двух граждан Великобритании.
Обновлено в 08:18
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