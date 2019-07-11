Футбольный клуб "Спартак" в сезоне-2019/20 разместит на игровой форме специальный знак в память о трагедии 1982 года на стадионе "Лужники", сообщается в микроблоге "красно-белых" в Twitter.

«Спартак» разместит на форме знак в память о трагедии в «Лужниках»

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