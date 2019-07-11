Футбол

«Спартак» разместил на форме знак в память о трагедии в «Лужниках»РБК 08:15

Руководство московского «Спартака» приняло совместное решение с фанатами клуба о размещении на форме знака в память о трагедии, произошедшей 20 октября 1982 года на Большой спортивной арене Центрального стадиона им. В.И.Ленина в Лужниках.
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«Спартак» разместит на форме знак в память о трагедии в «Лужниках»

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