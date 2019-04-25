Футбол
«Спартак» разгромно проиграл тульскому «Арсеналу»Свободная Пресса 15:29
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Арсенал»
Эванс Кангва
|6′
Игорь Горбатенко
|22′
Сергей Ткачев
|24′
Резиуан Мирзов
|37′
Эванс Кангва
Анри Хагуш
|46′
Сергей Ткачев
|57′
|59′
Аяз Гулиев
Денис Глушаков
|59′
Лоренсо Мельгарехо
Георгий Мелкадзе
Георгий Костадинов
|60′
|75′
Фернандо
Максим Глушенков
Сергей Ткачев
Кантемир Берхамов
|90′+2′
Лука Джорджевич
Гурам Аджоев
|90′+2′
Арсенал (Тула)
Расстановка 4‑3‑3
1
Нигматулин
9
Комбаров
6
Беляев
5
Мохаммед
21
Альварес
23
Горбатенко
7
Берхамов
70
Костадинов
14
Хагуш
17
Аджоев
19
Мирзов
98
Максименко
6
Дантас
56
Гапонов
14
Джикия
23
Комбаров
47
Зобнин
8
Глушаков
15
Глушенков
37
Мелкадзе
9
Зе Луиш
88
Ташаев
Спартак
Расстановка 4‑3‑3
В заключительном матче 25 тура чемпионата России московский «Спартак» на выезде с крупным счётом уступил тульскому «Арсеналу». «Оружейники» оправили в ворота «красно-белых» три безответных мяча и поднялись на шестую строчку в турнирной таблице.
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