Футбол
«Спартак» разгромно проиграл «Крыльям Советов» в молодежном первенствеSport24.ru 08:58
Футболисты «Спартака» потерпели крупное поражение от «Крыльев Советов» в 7-м туре молодежного первенства. Игра в Самаре завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев.
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Директор Анастасии Заворотнюк опроверг слухи о раке мозга у актрисы
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Общество
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Казанская декларация, которую предлагают принять для стран-участниц движения Worldskills, позволит выработать единые подходы к оценке качества подготовки специалистов в области профессионального среднего образования (СПО), заявила министр просвещения РФ Ольга Васильева.
Обновлено в 09:34
Происшествия
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У одного из архангельских медиков, который работал с пострадавшими в результате аварии на военном полигоне под Северодвинском, когда при испытании жидкостной реактивной двигательной установки там произошел взрыв, нашли радиоактивный цезий-137.
Обновлено вчера в 08:23
Политика
Яковенко покинул пост посла России в Британии
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Авто
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Дайверы показали, как выглядит «Титаник» спустя 107 лет
Команда исследователей из Atlantic Productions показала, как сейчас выглядит «Титаник», затонувший 107 лет назад.
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Общество
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В России всего четыре региона продолжили полностью выполнять майские указы президента о повышении зарплат бюджетников до средних по региону.
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Политика
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Путин поручил подготовить ответ на американские ракетные испытания
Президент Владимир Путин на совещании с членами Совбеза России поручил подготовить симметричный ответ на испытания в США новой крылатой ракеты.
Обновлено вчера в 09:20
Происшествия
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В Московской области полицейские проверяют сообщения о том, что неизвестные (предположительно, коллекторы) открыли стрельбу из пневматического пистолета по мужчине с ребёнком в Красногорске.
Обновлено в 09:17
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Обновлено в 01:51
Футбол
«Динамо» в гостях обыграло «Тамбов»
«Динамо» одержало победу над «Тамбовом» в выездном матче седьмого тура российской Премьер-лиги.
Обновлено в 08:56
Политика
Порошенко не пришел на празднование Дня независимости в Киеве
Пятый президент Украины Петр Порошенко не пришел на торжественные мероприятия в Киеве по случаю Дня независимости страны, которые открылись выступлением главы государства Владимира Зеленского.
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Пять человек погибли в ДТП в Калуге
Пять человек погибли в Калуге в результате столкновения легкового автомобиля с бетономешалкой МАЗ.
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Армия и оружие
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Минобороны опубликовало видео пуска баллистической ракеты "Булава" с подводной лодки "Юрий Долгорукий".
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Трансплантация фекальных бактерий поможет спасти коал от вымирания
Обновлено 21 августа в 10:20
Происшествия
В Уфе незрячую женщину не пустили в автобус с собакой-поводырем
Слепую женщину с собакой-поводырем не пустили в автобус в Уфе.
Обновлено в 09:29
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Росгвардейцев захотели лишить анонимности
Документ внес сенатор Владимир Лукин.
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Здоровье
Эксперт рассказал о главных ошибках домашнего консервирования
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Глава Минобороны России Сергей Шойгу в ходе встречи с президентом Молдавии Игорем Додоном предложил ему утилизацию Россией боеприпасов в Приднестровье, написал молдавский лидер в Facebook.
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Кадыров попросил возвести после своей смерти мечеть
Вначале планировалось, что мечеть назовут в честь чеченского лидера, но по завершении строительства Кадыров объяснил, почему название изменили.
Обновлено вчера в 17:43
Политика
Медведев назвал условия перехода на четырехдневную рабочую неделю
Дмитрий Медведев допустил переход россиян на четырехдневную рабочую неделю в будущем.
Обновлено вчера в 14:47
Космос
Стыковку «Союза» с МКС перенесли на понедельник
Стыковка космического корабля "Союз" с роботом "Федором" на борту с Международной космической станцией перенесена на понедельник.
Обновлено в 03:30