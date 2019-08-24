Футбол

«Спартак» разгромно проиграл «Крыльям Советов» в молодежном первенствеSport24.ru 08:58

Футболисты «Спартака» потерпели крупное поражение от «Крыльев Советов» в 7-м туре молодежного первенства. Игра в Самаре завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев.
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«Крылья» крупно обыграли «Спартак» в молодежном первенстве

Советский спорт09:08

«Спартак» разгромно проиграл «Крыльям Советов» в молодежном первенстве

Sport24.ru08:58

Молодежка «Спартака» проиграла в Самаре, «Арсенал» одержал волевую победу над «Оренбургом»

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Молодёжный состав «Крыльев Советов» разгромил «Спартак»

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Молодежка «Спартака» проиграла в Самаре, «Арсенал» одержал волевую победу над «Оренбургом»

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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 10:08, Ашберн
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Спартак
Спортивный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «„Спартак“ - народная команда». Фарм-клуб «Спартака» - «Спартак-2» - выступает в Футбольной национальной лиге.
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