Футбол
«Спартак» разгромно проиграл «Крыльям Советов» в молодежном первенствеSport24.ru 08:58
Футболисты «Спартака» потерпели крупное поражение от «Крыльев Советов» в 7-м туре молодежного первенства. Игра в Самаре завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев.
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Футбол
«Зенит» потерпел первое поражение в РПЛ, уступив «Уфе»
Футболисты петербургского "Зенита" проиграли "Уфе" в матче седьмого тура чемпионата России. Встреча в Уфе завершилась со счетом 1:0.
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Зеленский рассказал об утренних SMS о потерях в Донбассе
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Первый тренер Сутормина не знает, что игрок передаст ему 1 млн рублей
Александр Греков, первый тренер полузащитника «Зенита» Алексея Сутормина, не знал, что футболист намерен передать ему 1 миллион рублей после перехода в петербургский клуб.
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Глава Евросовета Дональд Туск высказал идею пригласить на очередной саммит G7 Украину в качестве гостя.
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Яковенко покинул пост посла России в Британии
«24 августа 2019 года чрезвычайный и полномочный посол России в Великобритании и Северной Ирландии А.В. Яковенко завершил свою дипломатическую миссию и отбыл на Родину», — говорится в сообщении на сайте посольства.
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Украинец Усик отказался от боя с российским боксером
Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом тяжелом весе украинец Александр Усик заявил, что не хочет проводить бой против россиянина Андрея Федосова.
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Граждане Российской федерации в недалеком будущем смогут хорошо понимать украинский язык, считает депутат Верховной рады Украины VIII созыва Надежда Савченко.
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Стыковку «Союза» с МКС перенесли на понедельник
Стыковка космического корабля "Союз" с роботом "Федором" на борту с Международной космической станцией перенесена на понедельник.
Обновлено в 03:30
Общество
МВД насчитало 100 000 участников митинг-концерта на проспекте Сахарова
На проспекте Академика Сахарова 24 августа проходит митинг-концерт в честь 350-летия российского флага.
Обновлено в 08:32
Происшествия
Трап врезался в самолет в Шереметьево
Трап врезался в самолет в московском аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Обновлено в 11:22
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Путин поручил решить вопрос с досрочными пенсиями для шахтеров
Работники угольной промышленности могут получать пенсии раньше положенного срока.
Обновлено в 03:55
Происшествия
В Подмосковье завершился демонтаж аварийно севшего A321
В Подмосковье завершился демонтаж самолета Аirbus A321 «Уральских авиалиний», который аварийно сел в кукурузном поле 15 августа.
Обновлено в 10:37
Культура
В Москве простились с актрисой Александрой Назаровой
Назарова скончалась в минувший вторник на 80-м году жизни.
Обновлено в 06:00
Политика
МИД РФ ответил на призыв США отпустить Пола Уилана
Российское внешнеполитическое ведомство напомнило посольству США на призыв отпустить Пола Уилана, обвиняемого в шпионаже, о россиянах в американских тюрьмах.
Обновлено в 11:15
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Медики назвали самую полезную для человека рыбу
Обновлено в 10:15
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США планируют вновь открыть консульство в Гренландии
Как передает Ассошиэйтед Пресс, свое решение Госдепартамент объясняет планами по увеличению присутствия страны в Арктике.
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Обновлено вчера в 20:54
Экономика
Последний зарубежный покупатель SSJ-100 может продать самолеты
Причиной решения мексиканского лоукостера Interjet о возможной отмене полетов на Sukhoi Superjet 100 называется тяжелое финансовое положение компании, обесценившаяся валюта и возросшие цены на топливо.
Обновлено вчера в 07:40
Футбол
«Байер» переиграл «Фортуну», «Хоффенхайм» одолел «Вердер»
«Фортуна» на своем поле уступила «Байеру» в матче второго тура чемпионата Германии. Все голы леверкузенцы забили в первом тайме.
Обновлено в 11:33