Футбол

«Спартак» разгромно проиграл «Арсеналу» в ТулеLiveSport.ru 15:25

Арсенал (Тула) — Спартак
3 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Арсенал»
Эванс Кангва
6′
Игорь Горбатенко
22′
Сергей Ткачев
24′
Резиуан Мирзов
37′
Эванс Кангва
Анри Хагуш
46′
Сергей Ткачев
57′
59′
Аяз Гулиев
Денис Глушаков
59′
Лоренсо Мельгарехо
Георгий Мелкадзе
Георгий Костадинов
60′
75′
Фернандо
Максим Глушенков
Сергей Ткачев
Кантемир Берхамов
90′+2′
Лука Джорджевич
Гурам Аджоев
90′+2′
Тульский «Арсенал» одержал домашнюю победу над московским «Спартаком» (3:0) в матче 25-го тура чемпионата России. Счет в матче бы открыт хозяевами на 6-й минуте. Кирилл Комбаров сделал мягкий заброс в штрафную «Спартака», Эванс Кангва принял мяч, выскочил на ворота и аккуратно перебросил Максименко.
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