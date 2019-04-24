Футбол
«Спартак» разгромил тульский «Арсенал» в молодежном первенствеРИА Новости 07:59
Чемпионат России
Стадион «Арсенал»
Московский "Спартак" в гостях разгромил тульский "Арсенал" в матче 25-го тура молодежного первенства России по футболу. Встреча, прошедшая в среду в Туле, завершилась со счетом 5:0.
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