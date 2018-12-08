Футбол

«Спартак» разгромил бедствующий «Анжи»
Lenta.ru
14:24

Анжи — Спартак
0 – 3
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Анжи Арена»
Роланд Гиголаев
14′
45′+1′
Зе Луиш
Роланд Гиголаев
54′
55′
Луис Адриано
Павел Долгов
Адлан Кацаев
56′
61′
Ивелин Попов
67′
Лоренсо Мельгарехо
Марко Петкович
Андрес Понсе
Апти Ахъядов
69′
70′
Луис Адриано
Джано Ананидзе
76′
Ивелин Попов
Александр Самедов
Данил Глебов
78′
78′
Илья Кутепов
Владислав Кулик
Достон Хамдамов
81′
84′
Зе Луиш
Московский «Спартак» обыграл махачкалинский «Анжи» в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча состоялась на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске и завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей.
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