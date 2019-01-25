Футбол
«Спартак» разгромил «Зенит» в товарищеском матчеРБК 12:55
Товарищеская игра между «Спартаком» и «Зенитом» в рамках зимнего турнира кубок «Матч Премьер» завершилась разгромной победой «красно-белых» со счетом 3:0. Встреча проходила в столице Катара, Дохе, на поле спортивного комплекса Aspire. «Спартак» открыл счет в матче на 28-й минуте.
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