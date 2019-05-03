Футбол
«Спартак» разгромил «Урал» в молодежном первенствеSport24.ru 05:54
Футболисты «Спартака» нанесли крупное поражение «Уралу» в рамках 27-го тура молодежного первенства. Встреча, прошедшая в пятницу в Екатеринбурге, завершилась со счетом 5:1 в пользу красно-белых.
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Встреча руководителей внешнеполитических ведомств России и США Сергея Лаврова и Майка Помпео состоится на следующей неделе в Хельсинки.
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В Сети появилось архивное фото беременной Жанны Фриске
Сегодня в Сети появилась редкая фотография Жанны Фриске, сделанная незадолго до появления на свет Платона.
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Рубль снижается к доллару и растет к евро
Курс рубля снижается к доллару и растет к евро на открытии торгов. Это следует из данных Московской биржи.
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Происшествия
Поезд столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие
В Карелии произошло столкновение пассажирского поезда с грузовиком. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
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Максим Виторган обнародовал в аккаунте в соцсети Instagram провокационный снимок, на котором он вместе с Ростиславом Хайтом изображают из себя младенцев, тянущихся к груди звезды.
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Общество
Петербург и Ленобласть заметает снегом
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Обновлено в 00:53
Гаджеты
Asus показала новый безрамочный смартфон ZenFone 6
Тайваньская компания Asus анонсировала презентацию нового смартфона ZenPhone 6. Мероприятие состоится 16 мая в испанской Валенсии.
Обновлено в 02:54
Армия и оружие
Россия и Турция могут стать партнерами по проекту С-500 «Прометей»
Гендиректор российского оборонного предприятия «Ростех» Сергей Чемезов заявил о готовности привлечь Турцию для тесного сотрудничества в рамках проекта зенитно-ракетного комплекса С-500 «Прометей», пишет турецкое издание «Anadolu».
Обновлено в 05:09
Происшествия
В Мексике нашли мертвой «Мисс Уругвай-2006»
Обладательницу титула «Мисс Уругвай-2006» Фатими Давилу нашли мертвой в четверг в одном из отелей Мехико.
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Авто
Концерн Volkswagen потерял 30 млрд евро из-за «дизельного скандала»
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Обновлено вчера в 09:15
Футбол
«Барселона» сыграет с «Сельтой» неосновным составом
В 36-м туре чемпионата Испании «Барселона» сыграет с «Сельтой» неосновным составом, сообщает Football Espana.
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Армия и оружие
Боевики атаковали российскую авиабазу Хмеймим в Сирии
По словам военных, все обстрелы отражены, никто не пострадал, ущерба объектам базы нет.
Обновлено в 01:14
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Владимир Путин подписал резонансный закон об изоляции Рунета
Президент Владимир Путин 1 мая подписал закон об автономной работе российского сегмента Интернета, который в народе называют законом об изоляции Рунета.
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Происшествия
Националисты начали марш по случаю годовщины трагедии в Одессе
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Киев сможет отследить украинцев, которые получили российские паспорта
Ранее Грымчак заявил, что украинцев, получивших российский паспорт, будут лишать гражданства.
Обновлено в 01:00