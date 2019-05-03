Футбол

«Спартак» разгромил «Урал» в молодежном первенствеSport24.ru 05:54

Урал — Спартак
завтра
в 07:00
Чемпионат России
Екатеринбург, Стадион «Екатеринбург Арена»
Футболисты «Спартака» нанесли крупное поражение «Уралу» в рамках 27-го тура молодежного первенства. Встреча, прошедшая в пятницу в Екатеринбурге, завершилась со счетом 5:1 в пользу красно-белых.
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