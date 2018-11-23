Футбол

«Спартак» разгромил «Крылья Советов» в молодежном первенстве
Спорт-Экспресс
05:24

Спартак — Крылья Советов
25 ноября
в 06:00
Чемпионат России
Москва, Стадион Спартак
В матче 15-го тура молодежного первенства среди команд премьер-лиги "Спартак" крупно обыграл "Крылья Советов" - 4:1. В составе победителей Данила Прошляков сделал хет-трик, еще один гол на счету у Дмитрия Маркитесова. В составе самарского клуба отличился Бахадур Соколов.
Спорт-Экспресс05:24

Подробнее о событии

«Спартак» разгромил «Крылья Советов» в молодежном первенстве

Газета.Ru06:29

Алексей Лунин: Особенно важным стал первый гол Прошлякова

Советский спорт07:18

Хет-трик Прошлякова помог «Спартаку» разгромить «Крылья Советов» в молодежном первенстве

Sport24.ru05:51

Хет-трик Прошлякова принес молодежке «Спартака» победу над «Крыльями»

Sportbox.RU05:30

Хет-трик Прошлякова принес молодежке «Спартака» победу над «Крыльями»

Матч ТВ05:30

«Спартак» разгромил «Крылья Советов» и возглавил таблицу молодёжного первенства

Чемпионат05:27

«Спартак» разгромил «Крылья Советов» в молодежном первенстве

Спорт-Экспресс05:24
Показать все источники
Автоматически обработано 7117 источников, обновлено в 08:43, Ашберн
Футбол

Месси и Роналду не войдут в тройку претендентов на «Золотой мяч»-2018

Обновлено в 08:31
Футбол

Менхенгладбахская «Боруссия» продлила контракт с главным тренером

Менхенгладбахская "Боруссия" продлила контракт с главным тренером Дитером Хеккингом, информирует официальный сайт клуба.
Обновлено в 08:39
Футбол

Туктамышева записала видео с прогнозом на матч «Локомотив» — «Урал»

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева записала видео с прогнозом на матч 15-го тура чемпионата России по футболу «Локомотив» — «Урал», который состоится сегодня в Москве и начнется в 20:30 мск.
Обновлено в 08:19
Футбол

Сергей Семак: «Проблема Дзюбы не может раствориться»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о состоянии команды перед матчем 15-го тура РПЛ против «Ростова».
Обновлено в 08:25
Футбол

Форвард «Боки Хуниорс» спас выбежавшего на поле болельщика от охраны

Нападающий аргентинского "Бока Хуниорс" Карлос Тевес спас болельщика от охраны, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 08:31
Футбол

«Милан» может отказаться от выкупа Игуаина у «Ювентуса»

Нападающий «Милана» Гонсало Игуаин летом может вернуться в «Ювентус», сообщает Corriere dello Sport.
Обновлено в 08:06
Футбол

Клопп назвал главный недостаток Мане

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал, что значит для клуба продление контракта с сенегальским нападающим Садио Мане.
Обновлено в 07:34
Футбол

Моуринью: «Шоу, Марсьялю и Рэшфорду не хватает зрелости»

Люди теперь взрослеют гораздо медленнее. У Люка Шоу большой потенциал, но он не знает, как себя вести.
Обновлено в 08:31
Футбол

Футболист Хави оценил шансы Неймара вернуться в «Барселону»

Бывший капитан «Барселоны» испанец Хави не считает возможным возвращение бразильского нападающего Неймара из ПСЖ в «Барселону».
Обновлено в 05:37
Футбол

Emirates может стать спонсором «Анжи»

Президент «Анжи» Осман Кадиев в беседе с корреспондентом Sport24.ru Араратом Мамбреяном рассказал о ситуации в клубе, испытывающем тяжелые финансовые проблемы, а также заявил, что ведутся переговоры с Emirates.
Обновлено в 08:12
Футбол

В футбольные правила в будущем году могут быть внесены изменения

Окончательное решение будет принято первого марта будущего года, а первого июня оно вступит в силу.
Обновлено в 08:05
Футбол

Защитник «Атлетико» может пропустить матч с «Барселоной»

Обновлено в 04:44
Футбол

Моуринью: «Неправда, что у нас с Касильясом не было конфликта»

Бывший главный тренер «Реала» Жозе Моуринью опроверг слова легендарного голкипера Икера Касильяса о том, что между ними не было конфликта.
Обновлено в 07:58
Футбол

Ибрагимович рассказал о прилете на Землю с собственной планеты

Обновлено в 08:20
Футбол

Врач «Динамо»: «У Рауша проблемы, Марков готов сыграть с «Енисеем»

Есть проблемы у Рауша, и в предстоящем матче все, кроме него, готовы сыграть.
Обновлено в 06:32
ещё по теме
Спартак
Спортивный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «Спартак - народная команда».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Крылья Советов
Российский футбольный клуб
Российский футбольный клуб из Самары. Бронзовый призёр чемпионата России 2004 года, двукратный финалист Кубка СССР 1953, 1964, финалист Кубка России 2004.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное