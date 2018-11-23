Футбол
Чемпионат России
Москва, Стадион Спартак
В матче 15-го тура молодежного первенства среди команд премьер-лиги "Спартак" крупно обыграл "Крылья Советов" - 4:1. В составе победителей Данила Прошляков сделал хет-трик, еще один гол на счету у Дмитрия Маркитесова. В составе самарского клуба отличился Бахадур Соколов.
Спорт-Экспресс05:24
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