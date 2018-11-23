Футбол

«Спартак» разгромил «Крылья Советов» в молодежном первенстве
Газета.Ru
06:29

Спартак — Крылья Советов
25 ноября
в 06:00
Чемпионат России
Москва, Стадион Спартак
Московский "Спартак" одержал победу над самарскими "Крыльями Советов" в матче 15-го тура молодежного первенства России, сообщает "Советский спорт". Красно-белые одолели соперников со счетом 4:1. В составе лидеров хет-триком отметился нападающий Данила Прошляков.
Газета.Ru06:29

Подробнее о событии

«Спартак» разгромил «Крылья Советов» в молодежном первенстве

Газета.Ru06:29

Хет-трик Прошлякова помог «Спартаку» разгромить «Крылья Советов» в молодежном первенстве

Sport24.ru05:51

Хет-трик Прошлякова помог «Спартаку» обыграть «Крылья Советов» и выйти в лидеры молодежного первенства

Советский спорт05:50

Хет-трик Прошлякова принес молодежке «Спартака» победу над «Крыльями»

Sportbox.RU05:30

Хет-трик Прошлякова принес молодежке «Спартака» победу над «Крыльями»

Матч ТВ05:30

«Спартак» разгромил «Крылья Советов» и возглавил таблицу молодёжного первенства

Чемпионат05:27

«Спартак» разгромил «Крылья Советов» в молодежном первенстве

Спорт-Экспресс05:24
Показать все источники
Автоматически обработано 7117 источников, обновлено в 06:50, Ашберн
Футбол

Массимилиано Аллегри: «Роналду заслужил „Золотой мяч“»

Обновлено в 06:33
Футбол

Сергей Семак: «Проблема Дзюбы не может раствориться»

Обновлено в 06:35
Футбол

Тевес спас выбежавшего на поле фаната от охраны

Форвард «Боки Хуниорс» Карлос Тевес спас болельщика, выбежавшего на поле, от охраны.
Обновлено в 06:00
Футбол

«Ливерпуль» объявил о продлении контракта с Мане

Атакующий полузащитник "Ливерпуля" Садио Мане пролонгировал сотрудничество с мерсисайдцами, рапортует пресс-служба клуба.
Обновлено в 05:46
Футбол

Футболист Хави оценил шансы Неймара вернуться в «Барселону»

Бывший капитан «Барселоны» испанец Хави не считает возможным возвращение бразильского нападающего Неймара из ПСЖ в «Барселону».
Обновлено в 05:37
Футбол

Ругани может перейти из «Ювентуса» в «Рому»

Обновлено в 06:32
Футбол

Стивен Джеррард: «Клопп поможет „Ливерпулю“ выиграть АПЛ»

Бывший капитан «Ливерпуля» Стивен Джеррард высказался о главном тренере команды Юргене Клоппе.
Обновлено в 05:49
Футбол

Защитник «Атлетико» может пропустить матч с «Барселоной»

Защитник «Атлетико» Хуанфран может не принять участие в матче 13-го тура чемпионата Испании против «Барселоны».
Обновлено в 04:44
Футбол

ИФАБ предложил внести ряд изменений в правила футбола

Международный совет футбольных ассоциаций (ИФАБ) рекомендует внести ряд изменений в правила игры, сообщает пресс-служба организации.
Обновлено в 06:24
Футбол

«Зенит» реализовал все билеты на гостевую трибуну на матч со «Славией»

Пресс-служба "Зенита" информирует о том, что клуб реализовал все билеты на гостевую трибуну на матч 6-го тура группового турнира Лиги Европы со "Славией".
Обновлено в 05:53
Футбол

«Спартак» интересуется Меркуловым, Скопинцевым и Черновым

«Спартак» намерен усилить позиции крайних защитников в зимнее трансферное окно, сообщает «Спорт-Экспресс».
Обновлено в 03:26
Футбол

Эллардайс может стать новым главным тренером сборной Ирландии

Экс-главный тренер сборной Англии Сэм Эллардайс может возглавить сборную Ирландии.
Обновлено в 02:54
Футбол

Роналду примет участие в акции против насилия над женщинами

Форвард Ювентуса Криштиану Роналду поучаствует в акции против насилия над женщинами.
Обновлено в 05:28
Футбол

Бензема: «После ухода Роналду пришла моя очередь забивать голы»

Форвард мадридского "Реала" Карим Бензема считает, что после ухода Криштиану Роналду роль главного бомбардира команды ляжет на его плечи.
Обновлено в 03:07
Футбол

Как работают арбитры ВАР. Опубликованы переговоры судей матча «Барселона» - «Реал»

Ла лига опубликовала переговоры арбитров матча чемпионата Испании "Барселона" - "Реал" (5:1). На 30-й минуте судья назначил пенальти в ворота мадридцев, посовещавшись с судьями ВАР.
Обновлено в 06:31
ещё по теме
Спартак
Спортивный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «Спартак - народная команда».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Крылья Советов
Российский футбольный клуб
Российский футбольный клуб из Самары. Бронзовый призёр чемпионата России 2004 года, двукратный финалист Кубка СССР 1953, 1964, финалист Кубка России 2004.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное