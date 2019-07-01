Футбол
«Спартак» разгромил «Дьер» в товарищеском матчеSport24.ru 13:49
Красно-белые провели товарищеский матч в Венгрии, где сыграли против местного клуба «Дьер». Команда Олега Кононова забила два из трех мячей в первом тайме. На 3-й минуте Георгий Мелкадзе вывел «Спартак» вперед.
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Экономика
Dow Jones побил исторический рекорд перед Днем независимости в США
В преддверии празднования Дня независимости промышленный индекс Dow Jones обновил свой установленный в октябре уровень и вырос до абсолютного исторического максимума.
Обновлено в 14:43
Футбол
Месси раскритиковал арбитров матча Бразилия — Аргентина
Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси раскритиковал арбитров полуфинального матча Кубка Америки со сборной Бразилии.
Обновлено в 03:37
Энергетика
Сечин поблагодарил нефтяников в ФРГ за решение проблем с «Дружбой»
В ходе совещания Сечин поблагодарил руководство и персонал завода, а также сотрудников Rosneft Deutschland за принятые меры, позволившие избежать повреждения оборудования и исключить возможность нанесения ущерба окружающей среде из-за проблем с загрязнением трубопровода «Дружба».
Обновлено в 17:20
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко и Влад Топалов сыграли вторую свадьбу
Влад Топалов и Регина Тодоренко о тайной свадьбе: «День был сумасшедший, но веселый».
Обновлено в 15:00
Происшествия
В Москве четыре человека пострадали из-за непогоды
В столице из-за непогоды пострадали четыре человека, включая одного ребенка.
Обновлено в 15:58
Футбол
«Атлетико» приобрел 19-летнего футболиста «Бенфики» Фелиша за €126 млн
По информации портала Goal, "Атлетико" активировал опцию отступных в контракте 19-летнего футболиста с "Бенфикой" в размере €126 млн.
Обновлено в 14:22
Происшествия
О погибшем брянском моряке Дмитрии Соловьёве рассказала его сестра
Сестра брянского моряка Дмитрия Соловьёва рассказала о погибшем брате журналистам «Комсомольской правды».
Обновлено в 14:36
Интернет
В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел сбой
Пользователи трех социальных сетей сообщили о сбое в работе сервисов, следует из данных сайта Downdetector, который фиксирует проблемы в работе популярных интернет-ресурсов.
Обновлено в 15:08
Армия и оружие
В США штурмовик сбросил учебные бомбы после столкновения с птицей
Штурмовой самолет ВВС США A-10C Thunderbolt II во время учений столкнулся с птицей, это вызвало сброс трех невзрывных боеприпасов BDU-33, сообщается на сайте военной базы США Moody.
Обновлено в 05:56
Общество
Берлин отрицает, что жена эмира Дубая сбежала с миллионами в Германию
Обновлено 01 июля в 10:34
Экономика
Кабмин рассмотрит вопрос о создании единого казначейского счета
Как сообщила пресс-служба кабмина, на повестке дня обсуждение девяти вопросов, большая часть из которых представляет собой проекты федеральных законов.
Обновлено в 17:07
Экономика
Компания «Красное и Белое» перерегистрировалась на Кипре
Несколько основных операционных компаний ретейлера "Красное и Белое" сменили владельца, основатель компании Сергей Студенников после изменений по-прежнему остается стопроцентным бенефициаром, но через кипрскую Amelior Investments Limited.
Обновлено в 06:15
Общество
В Гидрометцентре дали прогноз по погоде в июле
Летняя погода установится в центральной части России, включая столичный регион, со второй декады месяца.
Обновлено в 08:52
Гаджеты
AMD Radeon Pro WX 3200 – профессиональная видеокарта за $200
AMD без громкой презентации выпустила профессиональную видеокарту Radeon Pro WX 3200, ориентированную на применение в CAD-приложениях для создания и редактирования цифрового контента в небольших рабочих станциях.
Обновлено в 13:03
Футбол
Стала известна сумма трансфера игрока «Гамбурга» в «Зенит»
Обновлено 01 июля в 06:57
Происшествия
После взрыва смартфона в Кургане погиб ребенок
В общежитии, что на улице Тельмана в Кургане в руках у ребенка взорвался мобильник.
Обновлено в 05:03
Происшествия
СМИ сообщили о ЧП во время салюта в Минске
Обновлено в 17:21
Авто
Renault представил новое поколение Captur
Компания Renault представила кроссовер Renault Captur второго поколения.
Обновлено в 02:53
Политика
Обещанные Трампом новые бронемашины оказались ржавыми и без стволов
В преддверии празднования Дня независимости в США в центр Вашингтона доставили первые бронемашины. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 14:38
Общество
Минсельхоз предложил регулировать сбор грибов и ягод
Министерство сельского хозяйства России разработало проект, в котором предложило передать ему право на регулирование сбора грибов, ягод, орехов, а также лекарственных трав и березового сока.
Обновлено в 14:13
Здоровье
Болячки во рту девушки оказались смертельно опасной болезнью
В английском городе Ипсвич, графство Суффолк, врачи спутали редкую болезнь крови пациентки с тонзиллитом.
Обновлено вчера в 19:02
Общество
У Маслякова могут отобрать КВН через суд
Оказалось, что его семье были завещаны исключительные авторские права на КВН, и семья Муратова обратилась в суд по интеллектуальным правам с требованием оспорить незаконное присвоение товарного знака «КВН» у фирмы Александра Маслякова «АМИК».
Обновлено в 16:56
Происшествия
Трагедия на атомной подлодке: 14 моряков погибли
Обновлено вчера в 22:31
Происшествия
Похищавшую топливо из нефтепроводов банду задержала ФСБ
Банда, которая похищала нефтепродукты из магистральных нефтепродуктопроводов при помощи незаконных врезок, задержана в Нижегородской области.
Обновлено в 15:26
Футбол
«Локомотив» подписал полноценный контракт с Крыховяком
Руководство московского "Локомотива" заключило контракт с полузащитником команды Гжегожем Крыховяком.
Обновлено в 15:57
Политика
Путин освободил от должности трех генералов
Президент Владимир Путин освободил от должностей трех генералов.
Обновлено в 10:45
Космос
Люди-пришельцы: Цианид из метеоритов раскрыл историю эволюции
Цианид из метеоритов раскрыл историю эволюции, предположительно: люди-пришельцы.
Обновлено в 14:11
Гаджеты
Windows 10 теперь может показывать уведомления с Android-смартфонов
Microsoft продолжает расширят функционал приложения Your Phone (Ваш телефон) и в новом обновлении уже появилась возможность показа на компьютере уведомлений Android-устройств.
Обновлено в 16:59
Авто
Lexus LS получил лимитированную версию LS Inspiration Series
Lexus LS Inspiration Series получил уникальный цвет кузова Deep Garnet, 20-дюймовые колесные диски и эксклюзивную отделку салона.
Обновлено в 15:01