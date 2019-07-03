Футбол
«Спартак» разгромил «Дьер» в товарищеском матчеSport24.ru 13:49
Красно-белые провели товарищеский матч в Венгрии, где сыграли против местного клуба «Дьер». Команда Олега Кононова забила два из трех мячей в первом тайме. На 3-й минуте Георгий Мелкадзе вывел «Спартак» вперед.
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 16:10, Вашингтон
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