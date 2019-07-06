Футбол

Боккетти договорился со «Спартаком» о расторжении контрактаСоветский спорт вчера в 07:21

Спартак и защитник Сальваторе Боккетти достигли договоренности о расторжении трудового договора по соглашению сторон, говорится в сообщении пресс-службы красно-белых. Напомним, ранее об уходе Боккетти из клуба заявлял владелец красно-белых Леонид Федун.
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Михаил Вартапетов – об уходе Боккетти: Грустно, но жизнь продолжается

Советский спортвчера в 10:22

«Спартак» опубликовал прощальный видеоролик в честь Боккетти

Бомбардир.рувчера в 08:02

Михаил Вартапетов: «Боккетти — один из лучших легионеров в истории „Спартака“»

Матч ТВвчера в 09:26

«Спартак» объявил об уходе Боккетти

Спорт-Экспрессвчера в 07:12

«Спартак» объявил об уходе футболиста Боккетти

ТАССвчера в 07:18

«Спартак» объявил об уходе Боккетти

Soccer.ruвчера в 07:15

Вартапетов: Боккетти — один из лучших легионеров в истории «Спартака»

Чемпионатвчера в 10:49
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 05:49, Вашингтон
Политика

В Совфеде оценили получение Киевом первой партии нефти из США

Член комитета Совета Федерации по безопасности Франц Клинцевич прокомментировал получение Украиной первой партии нефти из США.
Обновлено вчера в 17:51
Происшествия

Мужа кассирши Хайруллиной нашли и допросили

Читайте материал: "Миллионы задержанной кассирши Хайруллиной исчезли вместе с ее мужем"
Обновлено вчера в 02:02
Происшествия

Появилось видео с места cмертельной аварии бензовоза

Обновлено в 05:26
Футбол

Луческу не хочет, чтобы сын Хаджи переходил в «Спартак»

Обновлено в 03:01
Происшествия

В США по обвинению в торговле людьми задержан миллиардер

Нью-йоркский финансист и миллиардер Джеффри Эпштейн арестован 6 июля по обвинению в торговле людьми, пишет The New York Times.
Обновлено в 02:08
Футбол

Никола Влашич присоединился к ЦСКА

Хорватский полузащитник Никола Влашич присоединился к ЦСКА.
Обновлено в 04:35
Гаджеты

Sony разрабатывает сворачивающийся смартфон

Корпорация Sony занялась разработкой собственного смартфона со сгибаемым корпусом и дисплеем, сообщил один из инсайдеров в Twitter.
Обновлено в 04:22
Единоборства

В сети появилось видео потасовки Нурмагомедова с Диасом

В сети появилось видео конфликта команды чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова с американцем Нейтом Диасом.
Обновлено в 02:26
Футбол

«Локомотив» выиграл Суперкубок России

Столичный "Локомотив" на стадионе имени Льва Яшина обыграл питерский "Зенит" со счетом 3:2 и завоевал Суперкубок России.
Обновлено вчера в 14:22
Космос

Утром 5 июля взошло самое маленькое солнце в году

Обновлено 05 июля в 11:02
Общество

Астрологи назвали самый бездарный знак зодиака

Обновлено вчера в 23:19
Происшествия

В Петербурге загорелся детский сад

В Петербурге загорелся детский сад, сообщает РЕН со ссылкой на очевидцев. Пожар произошел в поселке Ушково.
Обновлено в 05:06
Армия и оружие

В США призвали Германию отправить в Сирию свои наземные войска

Соединенные Штаты призывают Германию отправить наземные войска на северо-восток Сирии для частичной замены американских.
Обновлено в 02:49
Происшествия

Семеро из десяти россиян, задержанных в Канкуне, высланы из Мексики

Вечером в субботу, 6 июля, из Мексики депортировали семерых из десяти россиян, задержанных в аэропорту Канкуна.
Обновлено вчера в 20:07
Шоу-бизнес

Юлия Барановская отдыхает с детьми в Камбодже

Телеведущая поделилась яркими фото из отпуска. Известная телеведущая Юлия Барановская растит троих детей.
Обновлено в 03:39
Здоровье

В Минздраве назвали оптимальную дозу употребления молочных продуктов

Суточная норма потребления молочных продуктов для взрослых людей составляет в среднем 200 граммов.
Обновлено в 02:12
Происшествия

Врачи рассказали о состоянии покалеченной девочки из Ингушетии

Обновлено в 05:40
Происшествия

Главный федеральный инспектор по Рязанской области покончил с собой

Сергей Яковлев занимал должность главного федерального инспектора по Рязанской области с 2017 года, до этого пять лет работал федеральным инспектором по Рязанской области аппарата полномочного представителя президента РФ в ЦФО.
Обновлено в 02:53
Происшествия

В Калининграде задержали организаторов акции в поддержку врача, обвиняемой в убийстве младенца

Поводом для задержания стала прошедшая накануне несогласованная акция в поддержку неонатолога Элины Сушкевич, которую обвиняют в убийстве новорожденного.
Обновлено в 05:30
Политика

Трамп поделился историей о захвате аэропортов в 18 веке

Президент США Дональд Трамп в своей речи по случаю Дня независимости 4 июля допустил необычную оговорку.
Обновлено 05 июля в 14:46
Экономика

РЖД направят на дивиденды за 2018 год более 13 млрд рублей

Правительство приняло решение направить на выплату дивидендов "Российских железных дорог" (РЖД) за 2018 год 74% прибыли компании по РСБУ за отчетный период, или более 13 млрд рублей.
Обновлено в 03:37
Политика

Борис Джонсон заявил о готовности Британии покинуть ЕС без соглашения

Финалист гонки за пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон заявил, что королевство покинет Европейский союз 31 октября с соглашением об условиях брексита или без него.
Обновлено вчера в 23:46
Единоборства

Установлен новый рекорд самого быстрого нокаута в UFC

Масвидаль победил соперника за пять секунд, нанеся удар коленом в голову в прыжке. Это самый быстрый нокаут в истории UFC.
Обновлено в 01:01
Политика

Зеленский заявил, что делает всё для возвращения украинских моряков

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что делает всё, чтобы вернуть украинских моряков, задержанных после инцидента в Керченском проливе.
Обновлено в 04:48
Политика

Соловьев оценил видео со странным поведением Зеленского на совещании

Телеведущий Владимир Соловьев в инстаграме прокомментировал видео, на котором президент Украины Владимир Зеленский ведет себя необычным образом.
Обновлено в 04:47
Политика

Россия ответила на критику США о запрете рейсов в Грузию

Министерство иностранных дел России ответило на критику американского дипломата Элизабет Руд о запрете авиасообщения России с Грузией.
Обновлено вчера в 15:39
Шоу-бизнес

Представитель Пугачевой раскрыл планы на украинский концерт примадонны

Концертный директор певицы Аллы Пугачевой Елена Чупракова рассказала о планах певицы относительно выступлений на территории Украины.
Обновлено в 02:53
Происшествия

В Новороссийске девочка погибла, выпав из окна

В Новороссийске девочка выпала из окна и погибла. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю.
Обновлено 05 июля в 11:23
Происшествия

15 китайцев попали в больницу после ужина в ресторане Петербурга

Обновлено в 05:38
Футбол

Жена Винни Джонса умерла от рака кожи

53-летняя британка скончалась в своем доме в Лос-Анджелесе. Последние шесть лет она страдала от рака кожи.
Обновлено в 05:02
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