Футбол
Боккетти договорился со «Спартаком» о расторжении контрактаСоветский спорт вчера в 07:21
Спартак и защитник Сальваторе Боккетти достигли договоренности о расторжении трудового договора по соглашению сторон, говорится в сообщении пресс-службы красно-белых. Напомним, ранее об уходе Боккетти из клуба заявлял владелец красно-белых Леонид Федун.
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Политика
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Происшествия
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Футбол
Луческу не хочет, чтобы сын Хаджи переходил в «Спартак»
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Происшествия
В США по обвинению в торговле людьми задержан миллиардер
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Футбол
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Гаджеты
Sony разрабатывает сворачивающийся смартфон
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Единоборства
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Футбол
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Утром 5 июля взошло самое маленькое солнце в году
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Общество
Астрологи назвали самый бездарный знак зодиака
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Происшествия
Семеро из десяти россиян, задержанных в Канкуне, высланы из Мексики
Вечером в субботу, 6 июля, из Мексики депортировали семерых из десяти россиян, задержанных в аэропорту Канкуна.
Обновлено вчера в 20:07
Шоу-бизнес
Юлия Барановская отдыхает с детьми в Камбодже
Телеведущая поделилась яркими фото из отпуска. Известная телеведущая Юлия Барановская растит троих детей.
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Здоровье
В Минздраве назвали оптимальную дозу употребления молочных продуктов
Суточная норма потребления молочных продуктов для взрослых людей составляет в среднем 200 граммов.
Обновлено в 02:12
Происшествия
Главный федеральный инспектор по Рязанской области покончил с собой
Сергей Яковлев занимал должность главного федерального инспектора по Рязанской области с 2017 года, до этого пять лет работал федеральным инспектором по Рязанской области аппарата полномочного представителя президента РФ в ЦФО.
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Происшествия
В Калининграде задержали организаторов акции в поддержку врача, обвиняемой в убийстве младенца
Поводом для задержания стала прошедшая накануне несогласованная акция в поддержку неонатолога Элины Сушкевич, которую обвиняют в убийстве новорожденного.
Обновлено в 05:30
Политика
Трамп поделился историей о захвате аэропортов в 18 веке
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Обновлено 05 июля в 14:46
Экономика
РЖД направят на дивиденды за 2018 год более 13 млрд рублей
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Обновлено в 03:37
Политика
Борис Джонсон заявил о готовности Британии покинуть ЕС без соглашения
Финалист гонки за пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон заявил, что королевство покинет Европейский союз 31 октября с соглашением об условиях брексита или без него.
Обновлено вчера в 23:46
Единоборства
Установлен новый рекорд самого быстрого нокаута в UFC
Масвидаль победил соперника за пять секунд, нанеся удар коленом в голову в прыжке. Это самый быстрый нокаут в истории UFC.
Обновлено в 01:01
Политика
Зеленский заявил, что делает всё для возвращения украинских моряков
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что делает всё, чтобы вернуть украинских моряков, задержанных после инцидента в Керченском проливе.
Обновлено в 04:48
Политика
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Политика
Россия ответила на критику США о запрете рейсов в Грузию
Министерство иностранных дел России ответило на критику американского дипломата Элизабет Руд о запрете авиасообщения России с Грузией.
Обновлено вчера в 15:39
Шоу-бизнес
Представитель Пугачевой раскрыл планы на украинский концерт примадонны
Концертный директор певицы Аллы Пугачевой Елена Чупракова рассказала о планах певицы относительно выступлений на территории Украины.
Обновлено в 02:53
Происшествия
В Новороссийске девочка погибла, выпав из окна
В Новороссийске девочка выпала из окна и погибла. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю.
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Футбол
Жена Винни Джонса умерла от рака кожи
53-летняя британка скончалась в своем доме в Лос-Анджелесе. Последние шесть лет она страдала от рака кожи.
Обновлено в 05:02