Футбол

«Спартак» расторг контракт с Самедовым
РИА Новости
10:50

Московский "Спартак" расторг контракт с полузащитником Александром Самедовым, говорится на официальном сайте футбольного клуба. Отмечается, что стороны прекратили сотрудничество по обоюдному согласию. Самедов является воспитанником "Спартака".
РИА Новости10:50

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Александр Самедов
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник московского «Спартака», бывший игрок сборной России. Заслуженный мастер спорта России. Чемпион России, обладатель Суперкубка России и трёхкратный обладатель Кубка России по футболу.
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