Футбол

«Спартак» расторг контракт с Самедовым
RT на русском
08:43

Московский «Спартак» и полузащитник Александр Самедов расторгли трудовое соглашение по обоюдному решению сторон. Об этом сообщает официальный сайт клуба.
RT на русском08:43

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«Спартак», выгнав Самедова, вновь сел в лужу

Евро-футбол.ру14:10

Главные новости дня. «Спартак» расторг контракт с Самедовым, Эрнандес останется в ЦСКА

Бомбардир.ру15:35

«Спартак» объявил о расторжении контракта с Самедовым

Чемпионат08:31

Самедов: «Грустно покидать родной клуб. Но это жизнь»

Sport24.ru08:38

Самедов ушел из «Спартака», Попов на очереди, «Краснодар» не отпускает Куэву

Спорт-Экспресс10:20

«Спартак» выплатит Самедову все деньги, предусмотренные по контракту

Sports.ru09:53

«Спартак» начал расчистку? 34-летний Самедов покинул клуб – уже третий из пятерки, что на слуху

Спорт уик-энд09:22
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Футбол

«Бетис» проиграл аутсайдеру чемпионата Испании «Уэске»

Клуб «Уэска» на своем поле провел матч с «Бетисом» в рамках 18-го тура чемпионата Испании.
Обновлено в 16:35
Футбол

«Арсенал» разгромил «Блэкпул» в Кубке Англии, Уиллок оформил дубль

Лондонский «Арсенал» одержал победу над «Блэкпулом» (3:0) в гостевом матче 1/32 финала Кубка Англии.
Обновлено в 15:04
Футбол

Ананидзе обратился к Самедову: «Легенда, спасибо тебе за всё»

Полузащитник "Спартака" Жано Ананидзе в инстаграме попрощался с партнёром по команде Александром Самедовым, который сегодня расторг контракт с клубом.
Обновлено в 10:27
Футбол

Эден Азар: Фабрегас уже немного староват, но все еще очень хорош

Отмечалось, что полузащитник продолжит карьеру в Монако. Напомним, что Фабрегас перешел в Челси из Барселоны летом 2014 года.
Обновлено в 16:26
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«Лион» легко прошёл любителей в матче Кубка Франции

В Кубке Франции сыграны некоторые матчи 1/32 финала.
Обновлено в 16:56
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Сульшер: «МЮ» сыграл не лучшим образом в матче с «Редингом»

Исполняющий обязанности главного тренера "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер прокомментировал победу в домашнем матче 1/32 финала Кубка Англии с "Редингом" (2:0).
Обновлено в 10:07
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Сердар Таски стал игроком «Истанбула»

Обновлено в 13:34
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Диего Годин станет игроком «Интера»

Обновлено в 01:50
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Ройс назван лучшим игроком Германии в 2018 году

Обновлено в 06:30
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Гранат согласился почти на тройное понижение зарплаты в «Рубине»

Определенных договоренностей казанскому клубу удалось достигнуть лишь с Гранатом. Он согласился пойти почти на тройное понижение зарплаты.
Обновлено в 06:56
Футбол

«Ювентус» отказал «Арсеналу» в обмене Бенатиа на Рэмси

«Арсенал» не сумел договориться об обмене валлийского полузащитника Аарона Рэмси на марокканского защитника «Ювентуса» Мехди Бенатиа.
Обновлено в 14:13
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Моуриньо отказался возглавить Бенфику

Португальский тренер, недавно уволенный из Манчестер Юнайтед, Жозе Моуриньо не согласился возглавлять Бенфику.
Обновлено в 13:18
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Рибери грубо ответил на критику за поедание «золотого стейка»

Полузащитник «Баварии» Франк Рибери дал жёсткий ответ на критику в свой адрес, которая появилась после того, как хавбек заказал «золотой стейк» стоимостью € 1200.
Обновлено в 09:40
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ЦСКА опубликовал видео с Акинфеевым в образе деда Владимирыча

Накануне ЦСКА опубликовал видео из архива с бывшим главным тренером команды Леонидом Слуцким в образе шеф-повара ресторана «Ля Кони».
Обновлено в 08:20
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Отец Романа Еременко: «Не хочу комментировать будущее своего сына»

Пусть они комментируют. Я здесь ничего говорить не буду. Со здоровьем у моего сына все в порядке.
Обновлено в 11:14
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Александр Самедов
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник московского «Спартака», бывший игрок сборной России. Заслуженный мастер спорта России. Чемпион России, обладатель Суперкубка России и трёхкратный обладатель Кубка России по футболу.
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