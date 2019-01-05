Футбол
«Спартак» расторг контракт с Самедовым
«Спартак» расторг контракт с СамедовымRT на русском08:43
Московский «Спартак» и полузащитник Александр Самедов расторгли трудовое соглашение по обоюдному решению сторон. Об этом сообщает официальный сайт клуба.
RT на русском08:43
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Политика
Патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии новой церкви Украины
Константинопольский патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии новой украинской церковной структуры — Православной церкви Украины.
Обновлено в 05:54
Происшествия
Верника оштрафовали на 500 рублей за езду по пешеходной зоне в Москве
Актер театра и кино Игорь Верник оштрафован на 500 рублей за езду на автомобиле по пешеходному Камергерскому переулку в Москве.
Обновлено в 10:50
Происшествия
Семьям погибших и пострадавшим в Магнитогорске выплатят 65 млн рублей
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение, по которому семьям погибших и пострадавшим в результате обрушения подъезда дома в Магнитогорске будет выплачено 65 млн руб. Об этом он написал в Twitter.
Обновлено в 10:56
Футбол
«Спартак» расторг контракт с Самедовым
Обновлено в 08:43
Политика
На острове в Тихом океане по запросу США задержали россиянина
По запросу ФБР на тихоокеанском острове Сайпан задержали 72-летнего россиянина Дмитрия Макаренко, обвиняемого в попытке незаконного экспорта военной техники в Россию и двух случаях отмывания денег, сообщает местное издание Saipan Tribune.
Обновлено в 05:28
Спорт
Непряева и Седова попали в тройку призеров масс-старта на «Тур де Ски»
Норвежская лыжница Ингвильд Эстберг победила в масс-старте на 10 километров классическим стилем на этапе "Тур де Ски" в Валь-ди-Фьемме (Италия), россиянки Наталья Непряева и Анастасия Седова заняли второе и третье места соответственно.
Обновлено в 08:38
Политика
«Роскосмос» отреагировал на решение NASA отложить визит Рогозина в США
От американского Нацуправления по аэронавтике и исследованию космического пространства компания ждет официальных разъяснений по поводу запланированного визита в США главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, говорится в сообщении на сайте госкорпорации.
Обновлено в 03:05
Политика
Опубликованы документы о подготовке Великобританией дела Скрипалей
Хакерская группировка Anonymous опубликовала документы, которые, по ее утверждению, доказывают, что Великобритания с 2015 года готовила против России провокацию, вылившуюся в скандал с отравлением Скрипалей.
Обновлено в 08:32
Спорт
Большунов выиграл бронзу в масс-старте на «Тур де Ски»
Норвежский лыжник Йоханнес Клебо победил в масс-старте на 15 километров классическим стилем на этапе "Тур де Ски" в Валь-ди-Фьемме (Италия), россиянин Александр Большунов стал третьим.
Обновлено в 09:59
Кино
Скончался народный артист Иван Бортник
В Москве умер народный артист России Иван Бортник, ему было 79 лет.
Обновлено в 03:55
Происшествия
Экс-министр финансов Подмосковья не признал вину в мошенничестве
Бывший заместитель председателя и экс-министр финансов правительства Подмосковья Алексей Кузнецов, который обвиняется в мошенничестве, не признал своей вины на допросе, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Обновлено в 10:22
Происшествия
Два человека погибли при сходе лавины в горах Сочи
Два человека погибли в результате схода лавины на закрытой для катания трассе горнолыжного курорта в Сочи.
Обновлено в 08:06
Общество
Роспотребнадзор предложил защитить законом генетические данные россиян
Изменения в рамках указанной инициативы, как полагают в Роспотребнадзоре, должны быть внесены в закон «О персональных данных» и закон «О защите прав потребителей».
Обновлено в 09:22
Спорт
Демченко госпитализирована после падения на этапе КМ по санному спорту
Российская саночница Виктория Демченко была госпитализирована после падения на этапе Кубка мира в немецком Кёнигзее.
Обновлено в 08:27
Шоу-бизнес
Аршавин в очередной раз развелся с женой
Бывший футболист петербургского "Зенита" Андрей Аршавин развелся со своей женой - журналисткой Алисой Казьминой, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 11:01
Армия и оружие
В России завершились испытания нового пистолета на замену ПМ
Завершились государственные испытания российского пистолета для Минобороны, который призван заменить пистолет Макарова (ПМ).
Обновлено в 01:07
Происшествия
Ваня из Магнитогорска задышал самостоятельно
На самостоятельное дыхание после пребывания на искусственной вентиляции легких перевели московские медики младенца, спасенного из-под обломков жилого дома в Магнитогорске, 5 января сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения РФ.
Обновлено в 03:18
Кино
Бортника похоронят на Троекуровском кладбище
Народного артиста России Ивана Бортника похоронят на Троекуровском кладбище в Москве, так как на Котляковском, где ранее предполагались похороны актёра, не оказалось места.
Обновлено в 06:19
Происшествия
В Москве эвакуировали «Детский мир»
Обновлено в 11:14
Происшествия
Пираты захватили моряков у берегов Бенина
В Гвинейском заливе около берегов государства Бенин пираты похитили шестерых членов экипажа контейнеровоза MSC Mandy, предположительно - россиян, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на спасательно-координационный центр Росморречфлота.
Обновлено в 02:38
Происшествия
Полиция применила слезоточивый газ против протестующих в Париже
Против демонстрантов применили шумовые гранаты и слезоточивый газ. Протестные демонстрации продолжаются 5 января в крупных городах Франции.
Обновлено в 09:50
Кино
Леонардо Ди Каприо дал показания по делу об отмывании денег
Обновлено в 08:49
Кино
Актера Дыховичного похоронят в США
Актер Владимир Дыховичный, скончавшийся 2 января, будет похоронен в США. Об этом сообщила его мать Ольга Алексеевна.
Обновлено в 09:35
Политика
США потребовали от Турции отказаться от российских С-400
США потребовали от Турции отказаться от покупки российских зенитных ракетных систем C-400 в обмен на поставку американских комплексов Patriot.
Обновлено в 09:15
Армия и оружие
Принц Гарри примет участие в учениях против «вторжения России»
Британский принц Гарри в составе корпуса морских пехотинцев примет участие в крупнейших за последние 20 лет военных учениях в Норвегии против "вторжения России".
Обновлено в 03:12
Происшествия
В Дагестане умер ребенок, раненный пулей во время новогоднего салюта
В городской больнице дагестанского города Дербент умер трехлетний ребенок, который получил огнестрельное ранение в голову во время праздничного салюта, сообщил РИА Новости представитель регионального министерства здравоохранения.
Обновлено в 04:49
Политика
Япония объявила о кульминации в переговорах с Россией
Обновлено в 04:45
Хоккей
Костин извинился за своё поведение после матча Россия — США
Капитан молодёжной сборной России по хоккею Клим Костин извинился за своё поведение после полуфинального матча с командой США (1:2).
Обновлено в 04:24
Политика
В РПЦ томос для украинской церкви назвали попыткой «украсть Рождество»
Последние две выступали за создание новой автокефальной православной церкви.
Обновлено в 06:58
Происшествия
Женщина, которая 14 лет находится в коме, родила ребенка
Обновлено вчера в 19:45