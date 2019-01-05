Московский «Спартак» и полузащитник Александр Самедов расторгли трудовое соглашение по обоюдному решению сторон. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

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