Футбол

«Спартак» расторг контракт с Романом Ерёменко
РИА Новости
09:38

Московский футбольный клуб "Спартак" расторг контракт с Романом Еременко, заявил главный тренер московской команды Олег Кононов. Полузащитник стал игроком столичной команды в августе 2018 года, а 7 октября дебютировал за "красно-белых".
РИА Новости09:38
Олег Кононов
Сегодня контракт с Романом был расторгнут. Такая обоюдная опция была прописана в контракте при подписании, и клуб ее реализовал. Роман Еременко — хороший игрок, я уже говорил об этом раньше. Но не могу гарантировать ему место в стартовом составе. На эту позицию есть более молодые игроки.
— Олег Кононов, футболистИзвестия 10:13

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