«Спартак» расторг контракт с ГлушаковымREGNUM 06:31

Отмечается, что контракт с 32-летним хавбеком был расторгнут по обоюдному согласию сторон. Напомним, летом 2013 года Глушаков перешёл в «Спартак» из «Локомотива». В составе красно-белых он стал чемпионом России в сезоне 2016/17 и выиграл Суперкубок России в 2017 году.

Все про Спорт ру

Происшествия Погиб депутат Верховной Рады Дмитрий Тымчук В Киеве погиб координатор группы «Информационное сопротивление», народный депутат фракции «Народный фронт» Дмитрий Тымчук.

Политика Песков констатировал слабое понимание населением смысла нацпроектов На «Прямую линию» президента Владимира Путина поступает много вопросов, которые свидетельствую о том, что уровень понимания населением национальных проектов «оставляет желать лучшего», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Футбол УЕФА отклонил апелляции Португалии и Люксембурга по делу Мораеса Апелляционный комитет УЕФА отклонил жалобы Португалии и Люксембурга, требовавших присудить поражения Украине в матчах отборочного турнира Евро-2020.

Финансы ЦБ предложил после изъятия жилья считать долг по ипотеке уплаченным С россиян, лишившихся жилья из-за непогашения ипотечного кредита, не стоит взыскивать остатки задолженности, даже если после реализации залога его цена не покрыла всего долга по займу.

Общество Предполагаемые заказчики дела Голунова из ФСБ оказались соседями У чекистов имеются трехэтажные особняки в поселке клубного типа «Лесная Бухта», который расположен на берегу Истринского водохранилища.

Авто Lada Xray Cross с иностранным мотором и вариатором встал на конвейер На АвтоВАЗе 19 июня 2019 года началось производство новой модификации Lada Xray Cross с мотором Альянса и бесступенчатым вариатором.

Армия и оружие В России изменят порядок присвоения звания старшего лейтенанта В Министерстве обороны России планируют изменить правила присвоения воинского звания «старший лейтенант», необходимые нормативно-правовые акты разработают до конца года.

Общество Госдума может ввести штраф до 5 тыс. рублей за отсутствие ОСАГО Если закон будет принят, что за повторное нарушение требований об обязательном автостраховании водитель будет оштрафован на сумму до 5 тыс. рублей либо лишен прав управления транспортными средствами на срок от четырех до шести месяцев.

Общество СМИ сообщили о подготовке школьных анкет с данными о соцсетях Минпросвещения и Министерство цифрового развития подготовили проект приказа, утверждающего создание цифровой образовательной среды (ЦОС), пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на документ.

Авто В России в июне 7 марок обновили ценники на свои модели Эксперты выяснили, что в период с 1 по 15 июня 7 автопроизводителей изменились цены на ряд моделей.

Кино Хабенский снимется в фильме про любовный треугольник Режиссер фильмов "Про любовь" и "Русалка" Анна Меликян намерена снять картину о любовном треугольнике.

Наука На Филиппинах нашли поедающего камень корабельного червя Ученые нашли на филиппинском острове Бохоль поедающего камни корабельного червя, сообщается в статье, опубликованной в Proceedings of the Royal Society B и пресс-релизе Северовосточного университета.

Политика Медведчук рассказал о срыве обмена Сенцова из-за убийства Захарченко Договоренность об обмене осужденных между Россией и Украиной, включая украинского режиссера Олега Сенцова, почти была достигнута, сообщил глава политического совета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медвечук.

Футбол Неймар сообщил президенту «ПСЖ» о намерении вернуться в «Барселону» Бразильский нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар заявил президенту французского футбольного клуба Нассеру Аль-Хелаифи о своем желании вернуться в "Барселону".

Происшествия В ДТП с автобусом на Кубани пострадали 17 человек По меньшей мере 17 человек пострадали в результате столкновения рейсового автобуса с фурой в Краснодарском крае.

Общество Рособрнадзор проверил получившие ноль баллов на ЕГЭ работы Рособрнадзор завершил проверку работ астраханских школьников, получивших ноль баллов на едином государственном экзамене (ЕГЭ) по математике.