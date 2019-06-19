Футбол

«Спартак» расторг контракт с ГлушаковымREGNUM 06:31

Отмечается, что контракт с 32-летним хавбеком был расторгнут по обоюдному согласию сторон. Напомним, летом 2013 года Глушаков перешёл в «Спартак» из «Локомотива». В составе красно-белых он стал чемпионом России в сезоне 2016/17 и выиграл Суперкубок России в 2017 году.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Спартак» официально попрощался с Глушаковым

Нева Спорт05:47

Глушаков получит от «Спартака» 100 миллионов за расторжение контракта

Спорт-Экспресс06:18

Денис Глушаков переходит в «Сочи»

Все про Спорт ру04:58

«Спартак» разорвал контракт с Денисом Глушаковым

МК-Спорт05:43

СМИ: Комбаров покинул «Спартак»

Матч ТВ06:28

«Спартак» опубликовал видеоролик, посвященный Глушакову

Sports.ru05:52

«Спартак» расторг контракт с Глушаковым

Life.ru05:40
Показать все источники
Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 06:39, Ашберн
Происшествия

Погиб депутат Верховной Рады Дмитрий Тымчук

В Киеве погиб координатор группы «Информационное сопротивление», народный депутат фракции «Народный фронт» Дмитрий Тымчук.
Обновлено в 06:21
Политика

Кто виноват в крушении MH17 на Украине, сообщило следствие

Обновлено в 06:13
Армия и оружие

Артиллерия ВСУ нанесла массированный удар по Донецку

Обновлено в 06:05
Политика

Песков констатировал слабое понимание населением смысла нацпроектов

На «Прямую линию» президента Владимира Путина поступает много вопросов, которые свидетельствую о том, что уровень понимания населением национальных проектов «оставляет желать лучшего», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:32
Политика

Совет Харькова вернул одному из проспектов города имя маршала Жукова

Обновлено в 06:12
Футбол

УЕФА отклонил апелляции Португалии и Люксембурга по делу Мораеса

Апелляционный комитет УЕФА отклонил жалобы Португалии и Люксембурга, требовавших присудить поражения Украине в матчах отборочного турнира Евро-2020.
Обновлено в 04:59
Происшествия

В Башкирии загорелся завод по производству резиновых изделий

Обновлено в 05:39
Происшествия

В Москве произошла массовая драка

Обновлено в 00:58
Финансы

ЦБ предложил после изъятия жилья считать долг по ипотеке уплаченным

С россиян, лишившихся жилья из-за непогашения ипотечного кредита, не стоит взыскивать остатки задолженности, даже если после реализации залога его цена не покрыла всего долга по займу.
Обновлено в 06:36
Политика

Песков заявил об огромном интересе россиян к «прямой линии» с Путиным

Интерес жителей России к «прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным по-прежнему остается огромным.
Обновлено в 06:10
Общество

Предполагаемые заказчики дела Голунова из ФСБ оказались соседями

У чекистов имеются трехэтажные особняки в поселке клубного типа «Лесная Бухта», который расположен на берегу Истринского водохранилища.
Обновлено в 03:47
Армия и оружие

Bellingcat назвала имена 12 причастных к крушению Boeing в Донбассе

Обновлено в 06:19
Авто

Lada Xray Cross с иностранным мотором и вариатором встал на конвейер

На АвтоВАЗе 19 июня 2019 года началось производство новой модификации Lada Xray Cross с мотором Альянса и бесступенчатым вариатором.
Обновлено в 06:20
Армия и оружие

В России изменят порядок присвоения звания старшего лейтенанта

В Министерстве обороны России планируют изменить правила присвоения воинского звания «старший лейтенант», необходимые нормативно-правовые акты разработают до конца года.
Обновлено вчера в 17:59
Общество

Госдума может ввести штраф до 5 тыс. рублей за отсутствие ОСАГО

Если закон будет принят, что за повторное нарушение требований об обязательном автостраховании водитель будет оштрафован на сумму до 5 тыс. рублей либо лишен прав управления транспортными средствами на срок от четырех до шести месяцев.
Обновлено в 03:21
Общество

СМИ сообщили о подготовке школьных анкет с данными о соцсетях

Минпросвещения и Министерство цифрового развития подготовили проект приказа, утверждающего создание цифровой образовательной среды (ЦОС), пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на документ.
Обновлено вчера в 23:59
Авто

В России в июне 7 марок обновили ценники на свои модели

Эксперты выяснили, что в период с 1 по 15 июня 7 автопроизводителей изменились цены на ряд моделей.
Обновлено в 03:34
Происшествия

Двух полицейских наказали из-за видео крушения SSJ100 в Шереметьево

Обновлено в 05:53
Кино

Хабенский снимется в фильме про любовный треугольник

Режиссер фильмов "Про любовь" и "Русалка" Анна Меликян намерена снять картину о любовном треугольнике.
Обновлено в 04:33
Наука

На Филиппинах нашли поедающего камень корабельного червя

Ученые нашли на филиппинском острове Бохоль поедающего камни корабельного червя, сообщается в статье, опубликованной в Proceedings of the Royal Society B и пресс-релизе Северовосточного университета.
Обновлено в 04:56
Политика

Медведчук рассказал о срыве обмена Сенцова из-за убийства Захарченко

Договоренность об обмене осужденных между Россией и Украиной, включая украинского режиссера Олега Сенцова, почти была достигнута, сообщил глава политического совета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медвечук.
Обновлено в 05:53
Футбол

Неймар сообщил президенту «ПСЖ» о намерении вернуться в «Барселону»

Бразильский нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар заявил президенту французского футбольного клуба Нассеру Аль-Хелаифи о своем желании вернуться в "Барселону".
Обновлено в 06:27
Общество

На Урале СК проверит данные об аварийном состоянии ряда жилых домов

Обновлено в 04:23
Хоккей

Барбашев упал с пожарной машины во время чемпионского парада

Обновлено в 04:03
Шоу-бизнес

Больная раком Яковлева обратилась к поклонникам

Обновлено в 03:25
Происшествия

В ДТП с автобусом на Кубани пострадали 17 человек

По меньшей мере 17 человек пострадали в результате столкновения рейсового автобуса с фурой в Краснодарском крае.
Обновлено в 02:33
Футбол

Марта побила рекорд Клозе по числу голов на чемпионате мира

Обновлено вчера в 18:29
Общество

Рособрнадзор проверил получившие ноль баллов на ЕГЭ работы

Рособрнадзор завершил проверку работ астраханских школьников, получивших ноль баллов на едином государственном экзамене (ЕГЭ) по математике.
Обновлено вчера в 16:46
Футбол

Защитник сборной Украины подписал контракт с московским «Динамо»

Обновлено в 05:12
Шоу-бизнес

Алибасов дал первое интервью после госпитализации

Продюсер Бари Алибасов дал первое интервью после отравления.
Обновлено в 01:19
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Денис Глушаков
Российский футболист
Российский футболист, центральный полузащитник, капитан московского «Спартака». Участник чемпионата мира 2014 и чемпионатов Европы 2012 и 2016 годов.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное