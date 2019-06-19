Футбол
«Спартак» расторг контракт с ГлушаковымREGNUM 06:31
Отмечается, что контракт с 32-летним хавбеком был расторгнут по обоюдному согласию сторон. Напомним, летом 2013 года Глушаков перешёл в «Спартак» из «Локомотива». В составе красно-белых он стал чемпионом России в сезоне 2016/17 и выиграл Суперкубок России в 2017 году.
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