Футбол

«Спартак» расторг контракт с полузащитником Еременко
Газета.Ru
12:24

Московский "Спартак" расторг контракт с полузащитником Романом Еременко, сообщает "Спорт-Экспресс". Данное решение было принято на заседании совета директоров столичного клуба.
Газета.Ru12:24
с чего всё началось

«Спартак» принял решение расстаться с Романом Еременко

Главный тренер красно-белых Олег Кононов попросил время на более пристальное знакомство с рядом других футболистов – это касается, в том числе, и капитана, Дениса Глушакова.
Спорт-Экспресс09:57

Подробнее о событии

«Спартак» расторг контракт с полузащитником Еременко

Газета.Ru12:24

Агент Еременко рассказал о будущем футболиста в «Спартаке»

Sportbox.RU12:20

Агент Еременко рассказал о будущем футболиста в «Спартаке»

Матч ТВ12:20

«Спартак» расстанется с Ерёменко

News.ru10:25

«Спартак» принял решение расстаться с Романом Еременко

Soccer.ru10:08

Руслан Нигматуллин: «Судя по всему, Кононов не рассчитывает на Еременко»

Спорт-Экспресс12:15

На совете директоров «Спартака» приняли решение расстаться с Еременко

Sport24.ru10:36
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«Манчестер Юнайтед» уволил Моуринью с поста главного тренера

"Манчестер Юнайтед" объявил об увольнении Жозе Моуринью с поста главного тренера.
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«Тоттенхэм» продлил контракт с Фертонгеном

"Тоттенхэм" объявил о продление контракта с защитником Яном Фертонгеном. Новое соглашение с 31-летним бельгийцем рассчитано до 2020 года.
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Для именитого аргентинца «Золотая бутса» стала уже 5-й в карьере, что стало мировым рекордом.
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«Барселона» достигла соглашения с Рабьо о трансфере

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Черышев попал в сотню лучших футболистов года по версии The Guardian

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Приезжайте к «Бутырке» — футбольный мир поддержал Кокорина и Мамаева

Многие болельщики поддержали данное решение, однако представители спортивного мира не согласны с судом.
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Защитник «Спартака» и сборной России Георгий Джикия ответил на вопросы футболисток женской сборной России.
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Кафельников разрезал платиновый абонемент на матчи «Спартака»

Известный болельщик "Спартака", экс-первая ракетка мира Евгений Кафельников разрезал ножницами платиновый абонемент на домашние матчи московского клуба.
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Болельщики «Уфы» проголосовали за лучшего игрока команды по итогам декабря. Им стал вратарь Александр Беленов, набравший 40,5% голосов.
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«Эсперанс» победил «Гвадалахару» в матче за пятое место клубного ЧМ

Футболисты тунисского "Эсперанса" в серии пенальти победили мексиканскую "Гвадалахару" в матче за 5-е место клубного чемпионата мира, который проходит в ОАЭ.
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Футболист рассказал, что игра проходила в Стамбуле при полном стадионе, поэтому атмосфера была очень горячей.
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«Интер» предложил капитану команды Мауро Икарди подписать новое соглашение до 2023 года с зарплатой в 6 миллионов евро.
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Роман Алексеевич Ерёменко
Финский футболист
Финский футболист русского происхождения, атакующий полузащитник московского «Спартака». Выступал в сборной Финляндии.
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Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «Спартак - народная команда».
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