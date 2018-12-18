Футбол

«Спартак» принял решение расстаться с Романом Еременко
Soccer.ru
10:08

Московский «Спартак» принял решение расстаться с полузащитником Романом Еременко.
Soccer.ru10:08
с чего всё началось

«Спартак» принял решение расстаться с Романом Еременко

Главный тренер красно-белых Олег Кононов попросил время на более пристальное знакомство с рядом других футболистов – это касается, в том числе, и капитана, Дениса Глушакова.
Спорт-Экспресс09:57

Подробнее о событии

Семь матчей и автогол. «Спартак» расстался с Романом Еременко

Телеканал 360°11:00

«Спартак» не будет продлевать контракт с Романом Ерёменко

Спорт БИЗНЕС Online10:50

На совете директоров «Спартака» приняли решение расстаться с Еременко

Sport24.ru10:36

«Спартак» расстанется с Ерёменко

News.ru10:25

«Спартак» принял решение расстаться с Романом Еременко

Soccer.ru10:08

Кавазашвили – о расставании «Спартака» с Романом Еременко: «Мне это непонятно»

Спорт-Экспресс11:07

«Спартак» расстался с Романом Еременко

Российская газета10:41
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Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 11:17, Ашберн
Футбол

«Манчестер Юнайтед» уволил Моуринью с поста главного тренера

Обновлено в 08:33
Футбол

Месси пятый раз в карьере получил «Золотую бутсу»

Нападающему Лионелю Месси вручена пятая в карьере награда "Золотая бутса", которую получает лучший бомбардир европейских футбольных чемпионатов, об этом сообщается на официальном сайте "Барселоны".
Обновлено в 10:07
Футбол

Слуцкий поделился мнением о продлении ареста Кокорину и Мамаеву

Главный тренер голландского "Витесса" Леонид Слуцкий поделился мнением о продлении срока ареста нападающему петербургского "Зенита" Александру Кокорину и полузащитнику "Краснодара" Павлу Мамаеву.
Обновлено в 10:42
Футбол

Черышев попал в сотню лучших футболистов года по версии The Guardian

Обновлено в 09:48
Футбол

Корнаухов возглавил академию ЦСКА

Обновлено в 07:26
Футбол

«Эсперанс» победил «Гвадалахару» в матче за пятое место клубного ЧМ

Футболисты тунисского "Эсперанса" в серии пенальти победили мексиканскую "Гвадалахару" в матче за 5-е место клубного чемпионата мира, который проходит в ОАЭ.
Обновлено в 11:04
Футбол

УЕФА расследует антисемитские кричалки фанатов «Челси»

Инцидент произошел на матче Лиги Европы в Будапеште, где «Челси» встречался с «Види МОЛ» (2:2). В начале матча небольшая группа фанатов лондонцев исполняла антисемитские песни о болельщиках «Тоттенхэма».
Обновлено в 08:46
Футбол

Ерохин: Играл в Стамбуле, атмосфера была горячей

Футболист рассказал, что игра проходила в Стамбуле при полном стадионе, поэтому атмосфера была очень горячей.
Обновлено в 08:20
Футбол

У Панченко родился второй ребенок

В нынешнем сезоне Панченко провел за «Динамо» 13 матчей в РПЛ и забил 1 гол.
Обновлено в 07:46
Футбол

«Валенсия» потеряла еще одного футболиста из-за травмы

Полузащитник «Валенсии» Франсис Коклен пропустит три недели из-за травмы пятки.
Обновлено в 10:50
Футбол

Беленов признан лучшим игроком «Уфы» в декабре

Болельщики «Уфы» проголосовали за лучшего игрока команды по итогам декабря. Им стал вратарь Александр Беленов, набравший 40,5% голосов.
Обновлено в 05:45
Футбол

Жорже Мендеш: «Роналду еще в январе сказал мне, что хочет в „Ювентус“»

Жорже Мендеш, агент нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду, заявил, что знал о желании португальца покинуть "Реал" с января.
Обновлено вчера в 20:04
Футбол

ФК «Кубань» признан судом банкротом

В ноябре 2018 года футбольный клуб потребовал устранить временного управляющего Арбитражный суд Краснодарского края признал футбольный клуб "Кубань" банкротом, сообщает российское агентство правовой и судебной информации (РАПСИ).
Обновлено в 09:39
Футбол

«Милан» нацелился на нападающего «Севильи»

Отношения между клубами находятся на высоком уровне после недавнего переезда Андре Силвы в «Севилью».
Обновлено в 09:52
Футбол

«Если бы не футбол, то стал бы дегустатором». Джикия рассказал о любви к еде и красному вину

Если бы не стал заниматься футболом, то был бы дегустатором. Пробовал бы разную еду и ездил по ресторанам.
Обновлено в 11:10
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Роман Алексеевич Ерёменко
Финский футболист
Финский футболист русского происхождения, атакующий полузащитник московского «Спартака». Выступал в сборной Финляндии.
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Спортивный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «Спартак - народная команда».
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