Футбол
«Спартак» рассказал о состоянии газона после концерта «Ленинграда»РИА Новости 12:39
Коммерческий директор московского футбольного клуба "Спартак" Александр Атаманенко заявил, что профильные службы должны справиться с задачей по подготовке поля на домашнем стадионе "красно-белых" к старту нового сезона. Новый сезон чемпионата России по футболу стартует в середине июля.
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с чего всё началось
Поле столичного стадиона «Открытие Арена» серьезно пострадало после концерта группы «Ленинград». Известный коллектив проводит стадионный тур по всем городам (кроме Саранска и Сочи), где проходил чемпионат мира по футболу 2018 года.Известиявчера в 17:01
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 16:04, Вашингтон
Политика
В ДНР установили организаторов убийства Захарченко
В самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) установили организаторов убийства первого главы ДНР Александра Захарченко.
Обновлено в 15:51
Спорт
17-летний российский биатлонист погиб на сборах в Крыму
Российский биатлонист Артемий Хасанкаев погиб на сборах в Крыму.
Обновлено в 05:53
Происшествия
Столичные врачи рассказали о состоянии Бари Алибасова
Обновлено в 04:35
Музыка
Лобода сделала заявление о скандале с Лазаревым на Муз-ТВ
Певица Светлана Лобода сделала заявление о скандале с коллегой Сергеем Лазаревым на Муз-ТВ. Об этом сообщает teleprogramma.pro.
Обновлено в 13:35
Единоборства
Кудряшов не сумел стать претендентом на титул WBC
Обновлено в 11:43
Политика
Песков сказал о позиции Путина в отношении Зеленского
Обновлено в 15:30
Армия и оружие
«Срочно в укрытие!»: Военкоры сообщили о мощном обстреле Донецка украинскими оккупантами
Военкоры в свою очередь призывают жителей севера города покинуть улицу и найти укрытие.
Обновлено в 14:53
Политика
Пошлины на американские товары ввела Индия
Власти Индии приняли решение о введении ввозных пошлин на товары, поставляемые из Соединенных Штатов.
Обновлено в 02:09
Армия и оружие
В Сети появилось видео боя двух советских танков в Ливии
В Сети опубликовали видео танкового боя между Т-55 сил Правительства национального согласия и такой же боевой машиной Ливийской национальной армии маршала Хафтара.
Обновлено в 14:21
Авто
В мае россияне потратили на новые автомобили почти 163 млрд рублей
В мае текущего года российские автолюбители потратили на покупку новых машин 163 млрд рублей, что на 17 млдр рублей меньше, чем за аналогичный период в прошлом году.
Обновлено в 01:40
Происшествия
Еще 12 участников массовой драки в Чемодановке задержаны
Обновлено в 06:10
Общество
«Оранжевый» уровень погодной опасности объявили в Москве
В Москве и области на 17 июня объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.
Обновлено в 07:16
Происшествия
Ивану Голунову представлена защита как свидетелю
Корреспонденту онлайн-издания "Медуза" Ивану Голунову, с которого ранее было снято обвинение в покушении на сбыт наркотиков, предоставлена защита как свидетелю по уголовному делу, в рамках которого он был задержан.
Обновлено в 13:43
Транспорт
Дачники устроили пробки на подъездах к Петербургу
Инцидент спровоцировали дачники, которые возвращались в Северную столицу после выходных.
Обновлено в 13:33
Спорт
Карякин победил на шахматном турнире «Армагеддон»
Российский гроссмейстер Сергей Карякин победил на шахматном турнире "Армагеддон", сообщает ТАСС.
Обновлено в 15:34
Футбол
Погба подтвердил, что может покинуть «МЮ»
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба сообщил, что может покинуть английский клуб.
Обновлено в 06:18
Спорт
Сборная России разгромила Словакию в отборочном матче Евро-2020
Мужская сборная России по гандболу одержала победу над командой Словакии в последнем отборочном матче чемпионата Европы-2020.
Обновлено в 13:42
Спорт
Территорию рядом со стадионом «Волгоград Арена» вновь размыло ливнем
В Волгограде вновь возникла проблема с территорией рядом со стадионом «Волгоград Арена».
Обновлено в 12:35
Общество
Грозы с градом прогнозируют в ближайшие сутки в Ростовской области
Штормовое предупреждение объявлено в Ростовской области из-за грозы, которая надвигается на регион.
Обновлено в 12:39
Шоу-бизнес
Алла Пугачева захотела взглянуть на своих фолловеров в Instagram
Алла Пугачева захотела взглянуть на своих фолловеров.
Обновлено вчера в 09:50
Музыка
Умер барабанщик группы «Машина времени» Остроумов
Обновлено в 07:26
Политика
Саакашвили предложил перенести украинский админцентр за пределы Киева
Михаил Саакашвили, бывший глава Одесской области заявил, хочет, чтобы на Украине перенесли административный центр из Киева.
Обновлено в 15:59
Политика
В здании администрации президента Украины может появиться музей
В здании администрации президента Украины, расположенном в центре Киева на улице Банковой, могут открыть музей государственности.
Обновлено в 14:26
Происшествия
В Одесской области сотни людей ищут пропавшую одиннадцатилетнюю девочку
Сотни волонтеров, военные, сотрудники полиции и Госслужбы по ЧС ищут пропавшую на Украине в Одесской области 11-летнюю девочку, к поискам привлечена авиация из местного аэроклуба, сообщает в субботу главное управление полиции области.
Обновлено вчера в 08:44
Футбол
Ван Дейк стал самым скоростным игроком Лиги чемпионов минувшего сезона
Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк стал самым скоростным футболистом в Лиге чемпионов по итогам минувшего сезона.
Обновлено в 14:54
Кино
Главный приз «Кинотавра» получил фильм «Бык»
Главный приз "Кинотавра" получил фильм "Бык" молодого режиссера-дебютанта Бориса Акопова, до этого фильма работавшего артистом балета.
Обновлено в 13:53
Политика
Посол России в Венесуэле ответил на слова Болтона о новом «контракте»
Слова помощника президента США Джона Болтона о «контракте» венесуэльского президента Николаса Мадуро с Россией являются выдумкой, заявил российский посол в Венесуэле Владимир Заемский.
Обновлено в 14:26