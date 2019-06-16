Футбол

«Спартак» рассказал о состоянии газона после концерта «Ленинграда»РИА Новости 12:39

Коммерческий директор московского футбольного клуба "Спартак" Александр Атаманенко заявил, что профильные службы должны справиться с задачей по подготовке поля на домашнем стадионе "красно-белых" к старту нового сезона. Новый сезон чемпионата России по футболу стартует в середине июля.
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Допелись: концерт «Ленинграда» испортил поле «Открытие Арена»

Поле столичного стадиона «Открытие Арена» серьезно пострадало после концерта группы «Ленинград». Известный коллектив проводит стадионный тур по всем городам (кроме Саранска и Сочи), где проходил чемпионат мира по футболу 2018 года.
Известиявчера в 17:01

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«Ленинград» испортил новый газон стадиона «Спартака»

Газета.Ruвчера в 22:38

Появилось газона стадиона «Спартака» после концерта «Ленинграда» (ФОТО)

ProstoProSport15:15

Что случилось с полем стадиона «Спартака». Подробности

Спорт-Экспресс14:10

В сети появились фото газона стадиона «Спартака», испорченного концертом «Ленинграда»

Sport24.ru14:40

Поле стадиона «Спартака» пострадало во время концерта «Ленинграда»

Матч ТВвчера в 17:59

Поле домашнего стадиона «Спартака» пострадало после концерта «Ленинграда»

Чемпионатвчера в 17:43

Допелись: концерт «Ленинграда» испортил поле «Открытие Арена»

Известиявчера в 17:01
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Политика

В ДНР установили организаторов убийства Захарченко

В самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) установили организаторов убийства первого главы ДНР Александра Захарченко.
Обновлено в 15:51
Спорт

17-летний российский биатлонист погиб на сборах в Крыму

Российский биатлонист Артемий Хасанкаев погиб на сборах в Крыму.
Обновлено в 05:53
Происшествия

Столичные врачи рассказали о состоянии Бари Алибасова

Обновлено в 04:35
Музыка

Лобода сделала заявление о скандале с Лазаревым на Муз-ТВ

Певица Светлана Лобода сделала заявление о скандале с коллегой Сергеем Лазаревым на Муз-ТВ. Об этом сообщает teleprogramma.pro.
Обновлено в 13:35
Единоборства

Кудряшов не сумел стать претендентом на титул WBC

Обновлено в 11:43
Политика

Песков сказал о позиции Путина в отношении Зеленского

Обновлено в 15:30
Армия и оружие

«Срочно в укрытие!»: Военкоры сообщили о мощном обстреле Донецка украинскими оккупантами

Военкоры в свою очередь призывают жителей севера города покинуть улицу и найти укрытие.
Обновлено в 14:53
Политика

Пошлины на американские товары ввела Индия

Власти Индии приняли решение о введении ввозных пошлин на товары, поставляемые из Соединенных Штатов.
Обновлено в 02:09
Армия и оружие

В Сети появилось видео боя двух советских танков в Ливии

В Сети опубликовали видео танкового боя между Т-55 сил Правительства национального согласия и такой же боевой машиной Ливийской национальной армии маршала Хафтара.
Обновлено в 14:21
Авто

В мае россияне потратили на новые автомобили почти 163 млрд рублей

В мае текущего года российские автолюбители потратили на покупку новых машин 163 млрд рублей, что на 17 млдр рублей меньше, чем за аналогичный период в прошлом году.
Обновлено в 01:40
Происшествия

Еще 12 участников массовой драки в Чемодановке задержаны

Обновлено в 06:10
Общество

«Оранжевый» уровень погодной опасности объявили в Москве

В Москве и области на 17 июня объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.
Обновлено в 07:16
Происшествия

Самолёт с неисправной системой кондиционирования сел в Шереметьеве

Обновлено в 13:52
Происшествия

Ивану Голунову представлена защита как свидетелю

Корреспонденту онлайн-издания "Медуза" Ивану Голунову, с которого ранее было снято обвинение в покушении на сбыт наркотиков, предоставлена защита как свидетелю по уголовному делу, в рамках которого он был задержан.
Обновлено в 13:43
Транспорт

Дачники устроили пробки на подъездах к Петербургу

Инцидент спровоцировали дачники, которые возвращались в Северную столицу после выходных.
Обновлено в 13:33
Происшествия

Известная советская гимнастка Рассыхина погибла во Львове

Обновлено в 10:59
Спорт

Карякин победил на шахматном турнире «Армагеддон»

Российский гроссмейстер Сергей Карякин победил на шахматном турнире "Армагеддон", сообщает ТАСС.
Обновлено в 15:34
Футбол

Погба подтвердил, что может покинуть «МЮ»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба сообщил, что может покинуть английский клуб.
Обновлено в 06:18
Спорт

Сборная России разгромила Словакию в отборочном матче Евро-2020

Мужская сборная России по гандболу одержала победу над командой Словакии в последнем отборочном матче чемпионата Европы-2020.
Обновлено в 13:42
Спорт

Территорию рядом со стадионом «Волгоград Арена» вновь размыло ливнем

В Волгограде вновь возникла проблема с территорией рядом со стадионом «Волгоград Арена».
Обновлено в 12:35
Общество

Грозы с градом прогнозируют в ближайшие сутки в Ростовской области

Штормовое предупреждение объявлено в Ростовской области из-за грозы, которая надвигается на регион.
Обновлено в 12:39
Шоу-бизнес

Алла Пугачева захотела взглянуть на своих фолловеров в Instagram

Алла Пугачева захотела взглянуть на своих фолловеров.
Обновлено вчера в 09:50
Музыка

Умер барабанщик группы «Машина времени» Остроумов

Обновлено в 07:26
Политика

Саакашвили предложил перенести украинский админцентр за пределы Киева

Михаил Саакашвили, бывший глава Одесской области заявил, хочет, чтобы на Украине перенесли административный центр из Киева.
Обновлено в 15:59
Политика

В здании администрации президента Украины может появиться музей

В здании администрации президента Украины, расположенном в центре Киева на улице Банковой, могут открыть музей государственности.
Обновлено в 14:26
Происшествия

В Одесской области сотни людей ищут пропавшую одиннадцатилетнюю девочку

Сотни волонтеров, военные, сотрудники полиции и Госслужбы по ЧС ищут пропавшую на Украине в Одесской области 11-летнюю девочку, к поискам привлечена авиация из местного аэроклуба, сообщает в субботу главное управление полиции области.
Обновлено вчера в 08:44
Футбол

Ван Дейк стал самым скоростным игроком Лиги чемпионов минувшего сезона

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк стал самым скоростным футболистом в Лиге чемпионов по итогам минувшего сезона.
Обновлено в 14:54
Кино

Главный приз «Кинотавра» получил фильм «Бык»

Главный приз "Кинотавра" получил фильм "Бык" молодого режиссера-дебютанта Бориса Акопова, до этого фильма работавшего артистом балета.
Обновлено в 13:53
Происшествия

В Кишинёве эвакуировали аэропорт после сообщения о минировании

Обновлено в 15:10
Политика

Посол России в Венесуэле ответил на слова Болтона о новом «контракте»

Слова помощника президента США Джона Болтона о «контракте» венесуэльского президента Николаса Мадуро с Россией являются выдумкой, заявил российский посол в Венесуэле Владимир Заемский.
Обновлено в 14:26
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Российский музыкальный коллектив
Российская музыкальная группа из Санкт-Петербурга, созданная Сергеем Шнуровым. Известна, в частности, эксцентричными песнями с большим количеством мата и алкогольно-бытовой тематикой. Группа использует в своём творчестве обширный состав духовых инструментов: труба, саксофон, тромбон, туба. Также группа иногда расширяется за счёт саксгорнов.
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