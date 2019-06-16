Футбол
«Спартак» рассказал о состоянии газона после концерта «Ленинграда»РИА Новости вчера в 12:39
Коммерческий директор московского футбольного клуба "Спартак" Александр Атаманенко заявил, что профильные службы должны справиться с задачей по подготовке поля на домашнем стадионе "красно-белых" к старту нового сезона. Новый сезон чемпионата России по футболу стартует в середине июля.
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с чего всё началось
Поле столичного стадиона «Открытие Арена» серьезно пострадало после концерта группы «Ленинград». Известный коллектив проводит стадионный тур по всем городам (кроме Саранска и Сочи), где проходил чемпионат мира по футболу 2018 года.Известия15 июня в 17:01
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В сети появились фото газона стадиона «Спартака», испорченного концертом «Ленинграда»
Sport24.ruвчера в 14:40
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