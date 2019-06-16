Футбол
«Спартак» рассказал о состоянии газона после концерта «Ленинграда»РИА Новости 12:39
Коммерческий директор московского футбольного клуба "Спартак" Александр Атаманенко заявил, что профильные службы должны справиться с задачей по подготовке поля на домашнем стадионе "красно-белых" к старту нового сезона. Новый сезон чемпионата России по футболу стартует в середине июля.
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с чего всё началось
Поле столичного стадиона «Открытие Арена» серьезно пострадало после концерта группы «Ленинград». Известный коллектив проводит стадионный тур по всем городам (кроме Саранска и Сочи), где проходил чемпионат мира по футболу 2018 года.Известиявчера в 17:01
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 13:04, Вашингтон
Политика
Израиль назвал в честь Трампа будущий поселок на Голанах
Обновлено в 11:10
Автоспорт
Команда Фернандо Алонсо выиграла марафон «24 часа Ле-Мана»
Экипаж Toyota Gazoo Racing в составе бывших пилотов «Формулы-1» Фернандо Алонсо, Себастьяна Буэми и Кадзуки Накадзимы выиграл гонку «24 часа Ле-Мана».
Обновлено в 10:30
Происшествия
В Челябинской области столкнулись битумовоз и грузовик
Битумовоз столкнулся с грузовым автомобилем на федеральной автодороге М-5 "Урал" в Челябинской области, обе машины загорелись, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 10:40
Шоу-бизнес
Шепелев собирался сломать дверь в квартире Жанны Фриске
По словам отца певицы, Шепелев предупредил участкового, что сейчас начнет ломать дверь, потому что в квартире есть доля Платона, его совместного с супругой ребенка, с которым он не дает общаться родственникам.
Обновлено в 09:17
Спорт
Власти Москвы потратили почти 40 млн руб. на мероприятие, на которое, по словам зрителей, пришло около десяти человек
Власти Москвы потратили почти 40 миллионов рублей на мероприятие, на которое, по словам зрителей, пришло около десяти человек.
Обновлено в 07:31
Общество
В Волгограде из-за ливня размыло склон у «Волгоград-Арены»
"Днем в Волгограде из-за сильного ливня потоки воды с парковочной площадки у стадиона не ушли в ливневую канализацию и смыли часть грунта со склонов на проезжую часть Нулевой продольной магистрали [Нулевая продольная, или рокадная дорога проходит между стадионом и правым берегом Волги]", - сообщил представитель волгоградской мэрии.
Обновлено в 12:25
Здоровье
Медики рассказали о влиянии травяных чаев на здоровье
Многие утверждают, что травяные чаи обладают невероятными целебными свойствами, однако медики к таким заявлениям относятся скептически.
Обновлено вчера в 22:31
Политика
Болтон: Мадуро заключил с Россией оборонный контракт
Сумма оборонного контракта, который якобы заключили в мае Россия и Венесуэла, превысила $200 млн.
Обновлено в 11:34
Политика
К прямой линии с Путиным поступило почти 600 тысяч обращений
Почти 600 тысяч обращений поступило к прямой линии с президентом России Владимиром Путиным по состоянию на 15.00 16 июня, сообщили в эфире телеканала "Россия 24" со ссылкой на данные колл-центров.
Обновлено в 12:06
Политика
Мэй после отставки намерена больше гулять, готовить и смотреть крикет
7 июня политик официально ушла с поста премьер-министра Великобритании.
Обновлено в 11:16
Общество
Худрука «Современника» Галину Волчек госпитализировали в Москве
В Москве ночью госпитализировали и прооперировали художественного руководителя театра «Современник» Галину Волчек.
Обновлено в 08:37
Политика
США поучаствуют в международной встрече по безопасности в Уфе
США примут участие в международной встрече по безопасности в Уфе, которая пройдёт с 18 по 20 июня.
Обновлено в 11:24
Политика
Молдавского политика Ренато Усатого задержали при въезде в страну
Экс-мэра молдавского города Бельцы и лидера «Нашей партии» Ренато Усатого задержали на таможне при въезде в Молдавию.
Обновлено в 10:44
Происшествия
Столичные врачи рассказали о состоянии Бари Алибасова
Обновлено в 04:35
Игры
На Эльбрус 801-РС запустили Morrowind
В Instargam «Музея Яндекса» опубликовали видео, которое демонстрирует запуск игры The Elder Scrolls III: Morrowind на PC с российским процессором «Эльбрус».
Обновлено вчера в 09:15
Политика
Индия начала торговую войну с США
Стороны начали обмениваться пошлинами в прошлом году, после того как Трамп ввел дополнительные сборы на все поставки алюминия и стали в США.
Обновлено вчера в 18:09
Политика
Помпео сообщил о проработке военного сценария противодействия Ирану
Госсекретарь США Майке Помпео в эфире телеканала CBS сообщил, что Вашингтон прорабатывает «полный спектр вариантов», включая военный вариант, противодействия воинственным действиям правительства Ирана.
Обновлено в 12:31
Армия и оружие
Бой двух советских танков в Ливии попал на видео
На видео показано, как советскому танку Т-55, принадлежащему соединениям ПНС, удалось подбить машину такого же типа противника.
Обновлено в 08:38
Шоу-бизнес
Красавица-дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя вышла в свет
14-летняя дочь Венсана Касселя и Моники Беллуччи поразила интернет-пользователей своей красотой.
Обновлено в 08:23
Здоровье
Волгоградский эндокринолог получила престижную награду
Церемония награждения состоялась в Москве в преддверии Дня медицинского работника.
Обновлено в 10:17
Политика
Совбез не видит оснований для остановки «Северного потока-2»
Замсекретаря Совбеза России Александр Венедиктов заявил, что Совбез не нашел оснований для приостановки или отмены проекта российского трубопровода "Северного потока-2".
Обновлено в 12:17
Футбол
Хабиб Нурмагомедов заставил фаната «Барселоны» сказать «Хала Мадрид»
Российский боец ММА Хабиб Нурмагомедов заставил болельщика "Барселоны" сказать "Хала Мадрид", передает "Советский спорт".
Обновлено в 12:15
Музыка
Умер музыкант «Машины времени» Сергей Остроумов
Обновлено в 07:14
Футбол
Вратарь Юрий Лодыгин собирается покинуть «Зенит»
Вратарь петербургской команды Юрий Лодыгин сообщил о своем возможном уходе из клуба, сообщил портал Sport24.
Обновлено в 12:01
Политика
Лолита сделала заявление после скандала с шуткой Цекало про Крым
Украинский блогер Татьяна Микитенко выразила мнение, что новогодняя шутка шоумена Александра Цекало и певицы Лолиты Милявской про Крым якобы намекала на план "распилить страну рано или поздно".
Обновлено вчера в 23:53
Наука
ИИ научился прогнозировать психический срыв по голосу
Работая над созданием ИИ-алгоритма, сотрудники Университета Эмори и Гарвардской медицинской школы доказали, что специфические особенности речи, которые фиксируются в продромальной фазе психоза, могут эффективно использоваться для ранней диагностики психического срыва.
Обновлено 14 июня в 08:48
Происшествия
В Крыму погиб российский биатлонист
Обновлено в 12:49