«Спартак» рассказал о состоянии газона после концерта «Ленинграда»РИА Новости 12:39

Поле столичного стадиона «Открытие Арена» серьезно пострадало после концерта группы «Ленинград». Известный коллектив проводит стадионный тур по всем городам (кроме Саранска и Сочи), где проходил чемпионат мира по футболу 2018 года.

с чего всё началось

Коммерческий директор московского футбольного клуба "Спартак" Александр Атаманенко заявил, что профильные службы должны справиться с задачей по подготовке поля на домашнем стадионе "красно-белых" к старту нового сезона. Новый сезон чемпионата России по футболу стартует в середине июля.

«Спартак» рассказал о состоянии газона после концерта «Ленинграда»

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