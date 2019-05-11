Футбол
«Спартак» проявляет интерес к защитнику «Ахмата» МохаммадиSport24.ru 06:54
«Спартак» проявляет интерес к защитнику «Ахмата» Миладу Мохаммади, сообщает Tasnim News Agency. Контракт иранского футболиста с грозненцами истекает ближайшим летом, поэтому он сможет перейти в новую команду на правах свободного агента.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 08:46, Ашберн
Футбол
«Спартак» в меньшинстве обыграл «Уфу» в молодежном первенстве России
Футболисты московского "Спартака" в меньшинстве на своем поле победили "Уфу" в матче 28-го тура молодежного первенства России.
Обновлено в 07:09
Футбол
Фаната ЦСКА осудили за разжигание ненависти к «Спартаку»
Обновлено в 04:38
Общество
Чествовавшие авторитета политики и артисты попали на видео
Обновлено вчера в 19:34
Происшествия
Медведь ограбил охотников на Камчатке
Обновлено в 04:06
Автоспорт
Хэмилтон выиграл третью практику Гран-при «Формулы-1» в Испании
Третьим стал ещё один гонщик Mercedes Валттери Боттас. Россиянин Даниил Квят из Toro Rosso показал 11-е время в заезде.
Обновлено в 07:16
Общество
Певица ответила на обвинения из-за танца на шесте в День Победы
Певица Оксана Яковлева, в прошлом году оказавшаяся в центре скандала из-за перекрытия МКАД ради съемок клипа, записала обращение к критикам ее танца на шесте в трусах в День Победы.
Обновлено в 04:54
Политика
Марин Ле Пен выдвинула ультиматум президенту Франции Макрону
Выборы в Европарламент, намеченные на конец мая 2019 года, по мнению лидера французской оппозиционной партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен, станут для президента Эммануэля Макрона определяющими.
Обновлено в 01:11
Политика
Стало известно место нахождения Бутиной
Россиянка Мария Бутина, приговоренная в США к 18 месяцам заключения, переведена в тюрьму Northern Neck в городе Ворсоу, штат Вирджиния.
Обновлено в 08:27
Здоровье
Названы основные симптомы разрыва аорты
При разрыве аорты грудного отдела сильные боли ощущаются в груди, возможна одышка и отек шеи, кожа синеет, вены набухают, пишет kp.ru.
Обновлено вчера в 10:48
Политика
Лукашенко рассказал об ущербе от загрязненной российской нефти
Минск назовет сумму ущерба от поступления загрязненной нефти по нефтепроводу "Дружба" после ревизии своих нефтеперерабатывающих заводов, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Обновлено в 06:26
Наука
Возродился вымерший более 130 тыс. лет назад вид птиц
Вымерший 136 тысяч лет назад вид наземных птиц Dryolimnas cuvieri (кювьеров пастушок) возродился в прежнем состоянии.
Обновлено в 03:18
Здоровье
Главный диетолог Минздрава дал рекомендации по приему витаминов
Тутельян опроверг мнение о том, что действие витаминов не доказано и что они могут не полностью усваиваться организмом человека.
Обновлено в 06:26
Политика
Грызлов объяснил отделение ДНР и ЛНР
Отделение ДНР и ЛНР от Украины произошло из-за вооруженного госпереворота, подъема неонацизма и насилия в отношении оппонентов нового украинского правительства.
Обновлено в 07:51
Политика
ООН начинает слушания по делу украинских моряков, задержанных Россией
Суд ООН приступил к рассмотрению уголовного дела, возбужденного Украиной по факту задержания Россией 24 моряков и трех морских судов в ноябре 2018 года.
Обновлено вчера в 08:09
Космос
Стивен Хокинг оказался неправ в своей теории
Обновлено вчера в 08:59
Общество
Самый пожилой житель России скончался в возрасте 123 лет
Обновлено вчера в 19:45
Кино
В Москве установили Железный трон из «Игры престолов»
На столичной станции метро "Деловой центр" в минувшую субботу прошел флэшмоб, посвященный сериалу "Игра престолов": на платформе была установлена самая желанная достопримечательность саги - Железный трон.
Обновлено в 08:35
Происшествия
Российский самолет вернулся в аэропорт Вьетнама из-за неполадок
Самолет авиакомпании AzurAir с российскими туристами на борту вернулся во вьетнамскую Камрань из-за срабатывания сигнализации о неисправности масляного фильтра.
Обновлено в 05:54
Хоккей
Телегин внесен в заявку сборной России на чемпионат мира в Словакии
Форвард московского ЦСКА Иван Телегин внесен в заявку сборной России на чемпионат мира в Словакии, сообщается в официальном микроблоге Международной федерации хоккея (IIHF) в Twitter.
Обновлено в 06:39
Происшествия
Появилось видео картин Айвазовского с затонувшего парохода
Руководитель экспедиции "Нептун" Роман Дунаев передал радиостанции "Говорит Москва" видеозапись, сделанную на пароходе "Генерал Коцебу".
Обновлено в 08:00
Наука
За 50 лет человечество уничтожило порядка 20% видов животных на Земле
Обновлено вчера в 22:18
Общество
Акт XXVI: во Франции проходят протесты «жёлтых жилетов»
Во Франции проходит 26-я акция движения «жёлтых жилетов».
Обновлено в 07:57
Политика
Порошенко подписал протокол допроса по делу о «майдане»
Президент Украины Петр Порошенко подписал протокол своего допроса по уголовному делу о событиях во время "майдана" в Киеве зимой 2014 года.
Обновлено в 06:29
Культура
Коллеги и поклонники пришли проститься с Евгением Крылатовым
Обновлено в 06:26
Авто
Названы топ-10 самых популярных автомобилей премиум-класса в РФ
Эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» назвали ТОП-10 самых популярных машин премиум-класса на рынке РФ.
Обновлено в 06:01
Армия и оружие
Эксперт рассказал, как Запад может попытаться захватить Калининград
Военный эксперт Юрий Кнутов рассказал, как Запад создает условия для захвата Калининграда.
Обновлено в 03:56
Происшествия
В Екатеринбурге возбудили дело после нападения собаки на ребенка
Следствие в Екатеринбурге возбудило уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности после нападения собаки на трехлетнего мальчика, сообщает в субботу СУСК по Свердловской области.
Обновлено в 07:35
Происшествия
В Оренбурге совершил жесткую посадку Boeing 737
Обновлено в 05:04