Футбол
«Спартак» проведет товарищеский матч с венгерским «Дьери ЭТО»Спорт-Экспресс вчера в 13:29
"Спартак" на своем официальном сайте сообщил, что проведет товарищеский матч с венгерским клубом "Дьери ЭТО". Встреча пройдет 3 июля в Венгрии. При этом 4 июля "Спартак" сыграет с "Краснодаром" в рамках предсезонного турнира в Австрии.
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Путешествия
В Анапе запретили купаться в Черном море
Обновлено в 02:42
Транспорт
«Уральские авиалинии» приостановили полеты в Чехию
Компания "Уральские авиалинии" со 2 июля приостанавливает выполнение рейсов в Прагу из Екатеринбурга и Жуковского.
Обновлено в 00:28
Общество
На Ямале пресекли покупку для МФЦ «перламутровых» внедорожников
На Ямале отменена госзакупка дорогостоящих «перламутровых» внедорожников.
Обновлено в 02:31
Происшествия
Под Днепром прогремел взрыв на детской площадке
Обновлено вчера в 15:04
Общество
Роскачество проверило мультизерновой хлеб
По стандарту, разработанному специалистами, был проверен хлеб 11 брендов по цене от 38 до 196 рублей.
Обновлено в 01:00
Армия и оружие
В Комсомольске-на-Амуре заложили два МРК проекта 22800 для ТОФ
Корабли заложены в рамках контракта, заключенного Минобороны 22 августа 2018 года на постройку шести малых ракетных кораблей для Тихоокеанского флота.
Обновлено вчера в 11:54
Происшествия
Автомобильное движение по мосту через реку Ию в Тулуне восстановлено
Автомобильное движение по мосту через реку Ию в городе Тулуне Иркутской области, который ранее был затоплен в результате паводка, восстановлено.
Обновлено в 02:24
Происшествия
МЧС: Жертвами наводнения в Иркутской области стали 14 человек
В Иркутской области в результате наводнения погибли 14 человек, 13 из которых уже опознаны. Еще 13 человек пропали без вести.
Обновлено в 02:42
Политика
Россия опустилась на четыре позиции в новом рейтинге паспортов мира
В новом рейтинге паспортов мира, составленном швейцарской консалтинговой компанией Henley & Partners, Россия опустилась сразу на четыре строчки за один квартал и заняла 51-е место.
Обновлено в 03:23
Общество
Жители Земли увидят 2 июля полное солнечное затмение
Второго июля жители планеты смогут наблюдать полное затмение Солнца. Особенно хорошо оно будет видно в западном полушарии Земли.
Обновлено в 01:10
Общество
Красноярский губернатор огрызнулся на «качающих права» пострадавших
Губернатор Красноярского края Александр Усс посетил пострадавший от паводка город Канск.
Обновлено в 03:00
Футбол
Леонид Федун: «У Цорна есть карт-бланш до выборов»
Владелец "Спартака" Леонид Федун в интервью "СЭ" отметил, что подготовкой к передаче клуба болельщикам будет заниматься нынешний менеджмент.
Обновлено вчера в 18:50
Гаджеты
Samsung объявил дату презентации Galaxy Note 10
Обновлено в 03:22
Политика
Арестованным украинским морякам вынесли обвинение в РФ
Восьми украинским морякам, которых задержали в Керченском проливе в ноябре 2018 года, предъявили обвинение в незаконном пресечении государственной границы России, организованном группой лиц.
Обновлено вчера в 11:35
Происшествия
Врачам роддома предъявили обвинение в убийстве младенца
Обновлено вчера в 02:49
Здоровье
Врачи назвали основные причины высокой смертности при инфаркте
Генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра имени Алмазова и внештатный специалист-кардиолог Минздрава по Северо-Западному округу, академик РАН Евгений Шляхто назвал основные причины высокой летальности при инфаркте миокарда у россиян.
Обновлено в 03:20
Наука
Военные придумали дистанционный сканер сердцебиения
Новое устройство получило название Jetson. Оно использует лазерные лучи для прочтения «профиля сердцебиения».
Обновлено вчера в 06:09
Происшествия
Власти Казахстана рассказали о состоянии пострадавших при ЧП в Арыси
Более 50 человек, пострадавших в результате взрывов на арсенале воинской части на юге Казахстана, получают лечение, сообщил во вторник председатель комитета по ЧС МВД республики Владимир Беккер.
Обновлено в 01:47
Здоровье
В Пензе вырастет зарплата сотрудников станции скорой медпомощи
Достигнута договоренность о поэтапном решении вопросов, связанных с повышением зарплаты различным категориям персонала Пензенской областной станции скорой медпомощи.
Обновлено в 01:22
Авто
GM-АвтоВАЗ обновила внедорожник Chevrolet Niva
Компания GM-АВТОВАЗ показала обновлённый внедорожник Chevrolet Niva, который получил доработки в программном обеспечении обеспечение электронного блока управления двигателем, благодаря которому были улучшены потребительские свойства модели.
Обновлено вчера в 08:56
Политика
Председатель украинской делегации в ПАСЕ назвал Зеленского «невеждой»
Столкновением позиций невежды и государственника назвал глава украинской делегации в ПАСЕ, депутат Верховной рады Владимир Арьев конфликт президента Украины Владимира Зеленского и главы МИД страны Павла Климкина.
Обновлено в 01:21
Общество
Обнародовано скандальное расследование Голунова
Журналист Иван Голунов, которого задержали по подозрению в сбыте наркотиков, а затем отпустили, опубликовал расследование о похоронном бизнесе в Москве.
Обновлено вчера в 16:43
Общество
Базовый оклад учителей предложили приравнять к МРОТ
Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил приравнять базовую часть зарплаты учителей к минимальному размеру месячной оплаты труда (МРОТ).
Обновлено в 02:18
Происшествия
Навального арестовали на 10 суток за шествие в поддержку Голунова
Хорошевский районный суд Москвы арестовал на 10 суток Алексея Навального за участие в несогласованном шествии в поддержку журналиста Ивана Голунова 12 июня, сообщает корреспондент «Медиазоны» из зала суда.
Обновлено вчера в 12:25
Кино
Кейли Куоко сыграет стюардессу-алкоголичку
Кейли Куоко подписала долгосрочное соглашение с Warner Bros.
Обновлено в 00:47
Политика
Торгпред США предложил новые пошлины на товары из ЕС
Торговое представительство США предложило ввести новые пошлины на продукцию из Евросоюза на четыре миллиарда долларов.
Обновлено вчера в 21:46
Происшествия
Над Лондоном мужчина выпал из отсека шасси самолета
Как выяснилось позже, погибший вероятнее всего выпал из отсека для шасси самолета, летевшего из Кении в Великобританию.
Обновлено вчера в 14:30
Шоу-бизнес
В РЖД отреагировали на выезд Пугачевой на перрон вокзала
В дирекции железнодорожных вокзалов РЖД прокомментировали инцидент с машиной певицы Аллы Пугачевой, которая проехала по технической платформе на Рижском вокзале в Москве.
Обновлено вчера в 18:46
Политика
Певица Нино Катамадзе назвала Россию оккупантом
Грузинская певица Нино Катамадзе заявила, что больше не будет выступать в России.
Обновлено 30 июня в 13:29