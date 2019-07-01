Футбол

«Спартак» проведет товарищеский матч с венгерским «Дьери ЭТО»Спорт-Экспресс 13:29

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"Спартак" на своем официальном сайте сообщил, что проведет товарищеский матч с венгерским клубом "Дьери ЭТО". Встреча пройдет 3 июля в Венгрии. При этом 4 июля "Спартак" сыграет с "Краснодаром" в рамках предсезонного турнира в Австрии.
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