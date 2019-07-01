Футбол
«Спартак» проведет товарищеский матч с венгерским «Дьери ЭТО»Спорт-Экспресс 13:29
"Спартак" на своем официальном сайте сообщил, что проведет товарищеский матч с венгерским клубом "Дьери ЭТО". Встреча пройдет 3 июля в Венгрии. При этом 4 июля "Спартак" сыграет с "Краснодаром" в рамках предсезонного турнира в Австрии.
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 21:17, Вашингтон
Шоу-бизнес
В РЖД отреагировали на выезд Пугачевой на перрон вокзала
Обновлено в 18:46
Общество
Обнародовано расследование Ивана Голунова
Расследование о похоронном бизнесе журналиста "Медузы" Ивана Голунова, которого в начале июня задержали по подозрению в сбыте наркотических средств, показали людям.
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Интернет
Игра для Android украла личные данные десятков тысяч пользователей
Игру для смартфонов с операционной системой Android уличили в краже данных для входа в аккаунты пользователей Google и Facebook.
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Происшествия
ИГ взяло ответственность за нападение на полицейских в Чечне
Запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство» взяла на себя ответственность за нападение на пост полиции в Ачхой-Мартановском раойне Чечни, в результате которого погиб один сотрудник МВД, сообщает портал SITE Intelligence Group, отслеживающий деятельность исламистов.
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Авто
Более 2 тысяч Porsche Panamera попали под отзыв в России
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Опубликован трейлер фильма «Джуманджи: Новый уровень»
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Русский язык в ДНР и ЛНР может стать региональным при таком условии, если государственным языком будет признан украинский, а Донбасс войдет в состав Украины.
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Интернет
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Происшествия
В Иркутской области выросло число погибших в результате наводнения
Число погибших в результате паводка в Иркутской области выросло до 12 человек.
Обновлено в 09:43
Гаджеты
Запуск неизбежен. Samsung начала производство Galaxy Fold в Индии
По данным источника, корейская компания Samsung начала производство Galaxy Fold в Индии.
Обновлено в 09:15
Происшествия
Британку сняли с рейса из-за слишком глубокого декольте
Отправляясь в путешествие, Харриет Осборн надела блузку с глубоким декольте без бюстгальтера.
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Происшествия
В Нижневартовске горит кровля жилого дома
Около 19 часов на крыше горящего дома произошел взрыв.
Обновлено в 09:56
Политика
Павлиашвили прокомментировал отказ Катамадзе выступать в России
Музыкант Сосо Павлиашвили призвал в интервью "Вечерней Москве" не осуждать грузинскую певицу Нино Катамадзе за отказ выступать в России.
Обновлено в 18:53
Политика
Россия отложила отмену виз для граждан Грузии до лучших времен
Заместитель главы российского МИД Григорий Карасин заявил, что российская сторона пока не будет отменять визу для граждан Грузии.
Обновлено в 15:18
Происшествия
В Москве разыскивают таксиста, который отравил и ограбил пассажира
В пресс-службе ГУ МВД России по Москве сообщили, что после отравления неизвестным веществом в полицию обратился мужчина, который утверждает, что его отравили и ограбили в такси.
Обновлено в 18:29
Армия и оружие
Усовершенствованная винтовка Мосина попала на видео
Телеканал "Звезда" опубликовал кадры винтовки Мосина в новом обвесе. Модернизированный вариант оружия представили на форуме "Армия-2019".
Обновлено в 04:39
Происшествия
В Мексике три человека пострадали при взрыве на газопроводе
Мексиканские власти уточнили данные о пострадавших при взрыве на газопроводе в штате Гуанахуато в центре страны: в результате инцидента пострадали три человека, один пропал без вести, сообщило издание Universal со ссылкой на мэра города Селайа Эльвиру Родригес Паньягуа.
Обновлено в 19:33
Политика
США могут ввести пошлины на товары из Евросоюза на $4 млрд
Аппарат представителя США на торговых переговорах предлагает установить пошлины на товары из Евросоюза на сумму примерно $4 млрд, говорится в заявлении ведомства.
Обновлено в 20:08
Армия и оружие
Второй полет Ил-112В состоится в начале 2020 года
Второй полет военно-транспортного самолета Ил-112В состоится в начале следующего года.
Обновлено в 20:54
Экономика
Телефоны Huawei в I полугодии вошли в топ-5 самых продаваемых на «Авито» - сервис
Самыми продаваемыми телефонами на "Авито" в первом полугодии 2019 года стали устройства iPhone и Samsung, при этом телефоны Huawei поднялись в рейтинге на две позиции и заняли четвертое место, сообщили РИА Новости в сервисе для размещения объявлений "Авито".
Обновлено в 20:17
Происшествия
Во Владивостоке собаки насмерть загрызли сторожа
Обновлено в 06:12
Происшествия
В лагере в Подмосковье детей накормили пряниками с плесенью
Лагерь в Королеве проверят следователи после того, как детей накормили пряниками с плесенью.
Обновлено в 18:38
Армия и оружие
AFP: на западе Нигера боевики атаковали лагерь правительственной армии
Боевики атаковали в понедельник лагерь правительственной армии Нигера на западе страны близ границы с Мали, сообщает агентство France Press со ссылкой на военные источники.
Обновлено в 15:52